به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به نقش و اقدامات قوه قضائیه در وصول بخشی از درآمد‌ها و مطالبات دولت گفت: در حدود پنج ماه گذشته و پس از دستور رئیس قوه قضائیه درباره فعالیت کمیته ارزی و متعاقب آن تشکیل پرونده‌های مربوطه با همکاری سازمان بازرسی، بانک مرکزی و سایر مجموعه‌های ذی‌ربط، بالغ بر ۱۱ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و بالغ بر ۲۷ همت در حوزه تراستی‌ها تعیین تکلیف شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: صرفاً در نتیجه رسیدگی به پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین، ۱۸۰ همت تعیین تکلیف شد و در اختیار سیستم بانکی کشور قرار گرفت.

صلح و سازش در ۵۵ هزار پرونده از ۵۷ هزار پرونده تشکیل‌شده توسط یک مرکز تجاری

حجت‌الاسلام موسوی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل ۵۷ هزار پرونده از سوی یکی از مراکز معروف تجاری ظرف یک سال گذشته گفت: در نتیجه اقدامات و رسیدگی‌های مستمر ۴۰ نفر از اعضای شورای حل اختلاف و صلح‌یاران در یکی از استان‌های کشور، ۵۵ هزار مورد از این پرونده‌های مرتبط با چک مختوم به صلح و سازش شدند و در نتیجه این ۵۵ هزار پرونده وارد سیر رسیدگی‌های قضایی در محاکم نشدند.