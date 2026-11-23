شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: مصرف گاز کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۴۱۵ میلیون مترمکعب رسید و ۵۸ درصد از تولید روزانه گاز را به خود اختصاص داد.

مصرف ۵۸ درصد گاز تولیدی کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء

مصرف ۵۸ درصد گاز تولیدی کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، (یکشنبه، یکم آذر) از مجموع ۷۱۳ میلیون مترمکعب گاز تولیدی کشور، ۴۱۵ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شد.

بر اساس این گزارش، ۵۸ درصد از گاز تولیدی روزانه کشور به مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء اختصاص یافته است.

پویش «۱۸ تا ۲۰ درجه» با هدف صرفه‌جویی در مصرف گاز آغازبه‌کار کرده است. در این پویش، تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان دمای مطلوب برای مدیریت مصرف انرژی توصیه شده است. حتی یک درجه کاهش دمای وسایل گرمایشی می‌تواند میلیون‌ها مترمکعب در مصرف روزانه گاز صرفه‌جویی کند و به‌جای مصرف غیرضروری، به تولید، اشتغال و آینده کشور کمک کند.

پیش از این حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف گاز، به‌ویژه در بخش خانگی، از مردم خواست با پیوستن به پویش «۱۸ تا ۲۰ درجه»، در کاهش مصرف انرژی و عبور از روز‌های سرد سال مشارکت کنند.