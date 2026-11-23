بیش از سه دهه پس از پایان جنگ بوسنی و هرزگوین، ده‌ها پرونده جنایات جنگی همچنان بلاتکلیف مانده و شکایت‌های رسیدگی‌نشده علیه بیش از هزار و ۴۰۰ نفر در دستگاه قضایی این کشور وجود دارد.

بلاتکلیفی بیش از هزار و ۴۰۰ پرونده جنایات جنگی در جنگ بوسنی و هرزگوین

بلاتکلیفی بیش از هزار و ۴۰۰ پرونده جنایات جنگی در جنگ بوسنی و هرزگوین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از سارایوو، بیش از سه دهه پس از پایان جنگ بوسنی و هرزگوین، ده‌ها پرونده جنایات جنگی همچنان بلاتکلیف مانده و شکایت‌های رسیدگی‌نشده علیه بیش از هزار و ۴۰۰ نفر در دستگاه قضایی این کشور وجود دارد.

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از دادستانی بوسنی و هرزگوین تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، ۷۳ شکایت مربوط به جنایات جنگی علیه هزار و ۴۰۵ نفر همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.

دادستانی بوسنی و هرزگوین اعلام کرده است که دسترسی نداشتن به متهمان، مشکلات حضور شاهدان در دادگاه، خودداری برخی از آنان از ادای شهادت و همچنین کهولت سن و وضعیت نامناسب جسمی شاهدان از مهم‌ترین عوامل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده‌هاست.

بر اساس گزارش عملکرد دادستانی در سال ۲۰۲۵، دادگاه بوسنی و هرزگوین در این سال به ۵۱ پرونده در مرحله بدوی علیه ۲۳۴ متهم و پنج پرونده در مرحله تجدیدنظر علیه ۱۱ نفر رسیدگی کرده است.

یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضایی بوسنی و هرزگوین، حضور شمار زیادی از متهمان جنایات جنگی در خارج از دسترس نهاد‌های قضایی این کشور است، طبق آمار رسمی تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ در ۴۳ کیفرخواست تأیید شده نام ۵۰ متهم ثبت شده است که در دسترس دستگاه قضایی بوسنی و هرزگوین نیستند و پرونده‌های آنان نیز به کشور‌های محل اقامتشان منتقل نشده است، همچنین ۲۷ متهم دیگر پس از آغاز جلسات اصلی دادگاه یا صدور احکام بدوی و تجدیدنظر از دسترس دستگاه قضایی خارج شده‌اند.

بخش ویژه رسیدگی به جنایات جنگی دادستانی بوسنی و هرزگوین در سال گذشته ۱۱ کیفرخواست علیه ۲۵ نفر صادر کرده است، در همین دوره دادگاه این کشور ۱۳ کیفرخواست علیه ۴۰ نفر را تأیید کرده، اما درباره ۹ کیفرخواست دیگر علیه ۲۳ نفر تا پایان سال تصمیمی اتخاذ نشده است.

دادستانی بوسنی و هرزگوین همچنین تأکید کرده است که تحقیقات مربوط به جنایات جنگی به دلیل تعدد متهمان، زندگی برخی شاهدان و قربانیان در خارج از کشور و دشواری گردآوری شهادت‌ها، پیچیده و زمان‌بر است.

با گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ بوسنی و هرزگوین در سال ۱۹۹۵، رسیدگی به جنایات جنگی و مجازات عاملان آنها همچنان از چالش‌های اصلی دستگاه قضایی این کشور به شمار می‌رود و بسیاری از خانواده‌های قربانیان هنوز در انتظار اجرای عدالت هستند.