تلیت آب انار، غذایی سنتی و میراث گذشتگان در جنت شهر داراب

تلیت آب انار، غذایی سنتی و میراث گذشتگان در جنت شهر داراب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یکی از محبوب‌ترین غذا‌های محلی جنت شهر داراب، تلیت آب انار است که با فصل برداشت انار ، سر سفره مردم این شهر به وفور دیده می‌شود.

چند سالی است که برای حفظ این غذای سنتی، جشن تلیت آب انار به صورت دورهمی در این شهر برگزار می‌شود.

آب انار به دلیل سرشار بودن از آنتی اکسیدان، موادمعدنی طبیعی و فیبر، در درمان طیف وسیعی از بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.