به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ فضل الله رنجبر با انتقاد شدید از وضعیت بازار خودرو و گران‌سازی‌های خارج از قاعده خودروسازان داخلی، افزود: پس از ورود بخش خصوصیِ اشتباه، به صنعت خودروسازی نه‌تنها توفیق چندانی در کیفیت محصولات ایجاد نشده است؛ بلکه از دی ۱۴۰۳ تاکنون محصولات ایران خودرو بیش ۳ برابر گران شده و وزارت صمت هم حرف چندانی برای گفتن نداشته است.

وی با انتقاد شدید از وضعیت بازار خودرو و گران‌سازی‌های خارج از قاعده خودروسازان داخلی، گفت: قرار بود بخش خصوصی بیاید و یک دگرگونی در صنعت خودرو ایجاد کند، اما متاسفانه همچنان کیفیت در صنعت خودرو نارضایتی به دنبال داشته و بی کیفیتی خودرو‌های داخلی منجر به تصادفات زیاد و کشته و مجروح شدن بسیاری از هم‌وطنان ما شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه وزارت صمت باید زودتر به بحث گرانی و بی کیفیت خودرو‌ها وارد می‌شد، افزود: حتی مجلس و به‌ویژه کمیسیون صنایع هم باید وارد عمل شود و اجازه ندهند خودروساز‌های داخلی، خصوصاً ایران خودرو این حد از گرانی را در ارائه محصولات بی‌کیفیت خود ایجاد کنند.