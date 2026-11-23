وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پی درگذشت رضا امیرخانی پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پی درگذشت رضا امیرخانی پیام تسلیت صادر کرد.

در این پیام آمده است:

درگذشت استاد قلم و سخن، ادیب نامدار و نویسنده دغدغه‌مند این روزگار، رضا امیرخانی، اندوه اهل قلم و ادب را در روز‌های دشوار ایران دوچندان کرد.

امیرخانی از نویسندگانی بود که ادبیات را هم هنری برای قصه و روایت و هم مجالی برای اندیشیدن به ایران، جامعه و سرنوشت انسان می‌دانست.

دینداری اصیل، حق‌طلبی بدون مرز و عدالتخواهی غیرِ نمایشی، از امیرخانی پدیده‌ای کم‌مانند ساخته بود؛ او به «ایران و ایمان» وفادار ماند، بی‌آنکه استقلال اندیشه و جسارت نقد را قربانی تعلقات و مصلحت‌ها کند.

اولین شناخت من از او با «قیدار» است و آخرین تصویر دوستداران امیرخانی از او آسمان و پرواز است؛ چنانچه مهدی حمیدی سرود:

شنیدم که، چون قوی زیبا بمیرد / فریبنده زاد و فریبا بمیرد

امیرخانی همان‌گونه که خود را به باد و آسمان سپرد کلمات را نیز به پرواز درمی‌آورد؛ از پیوند واژه‌ها جان می‌آفرید، به قصه‌ها بال می‌داد و خوانندگانش را با خود به افق‌هایی می‌برد که تنها از بلندای خیال نویسنده‌ای، چون او می‌توان دید.

ایرانِ امروز بیش از همیشه به قلم پخته، خلاق و حقیقت‌جوی امیرخانی نیاز داشت؛ قلمی که هم ریشه در فرهنگ و هویت این سرزمین داشته باشد و هم از رنج‌ها و امید‌های مردمانش غافل نباشد. از این‌رو فقدان او در این روزگار دریغی مضاعف است.

از درگاه خداوند متعال برای این دلداده سیدالشهدا (ع)، حشر با کاروان عاشورا و برای خانواده ارجمند، دوستان و دوستدارانش، صبر و اجر خواهانم.

حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری