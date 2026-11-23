واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در محور سمیرم به یاسوج، محدوده پل خرکش، یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان اعلام کرد: این حادثه ساعت ۱۱ و ۵۸ دقیقه دوم آذر ۱۴۰۵ رخ داد.

در این حادثه دو نفر آسیب دیدند که یکی از آنها در صحنه جان باخت و مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات امدادی، با آمبولانس اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات پشته سمیرم برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.