به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مرکز ملی فضای مجازی در راستای اجرای «سند ارتقای امنیت سایبری»، مصوب شهریورماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی، طرح ارزیابی و رتبه‌بندی خدمات‌دهندگان فضای مجازی از منظر امنیت سایبری را با هدف ارتقای امنیت خدمات عمومی و افزایش اطمینان کاربران آغاز کرده است.

در چارچوب این طرح، وضعیت امنیت سایبری خدمات‌دهندگان حوزه‌های مختلف فضای مجازی با همکاری دستگاه‌های هماهنگ‌کننده شامل مرکز مدیریت راهبردی افتا، پلیس فتا، سازمان پدافند غیرعامل کشور و مرکز ماهر ارزیابی می‌شود. این ارزیابی‌ها با هدف شناسایی نقاط ضعف، ارتقای سطح امنیت خدمات، ایجاد رقابت سالم میان ارائه‌دهندگان خدمات و افزایش آگاهی مردم از وضعیت امنیت سایبری آنها انجام می‌شود.

تاکنون پنج نشست تخصصی ارزیابی و رتبه‌بندی امنیت سایبری با حضور مدیران و نمایندگان اپراتور‌های پیامک انبوه، بانک‌ها، دانشگاه‌های سطح الف کشور، پایگاه‌های داده و سکو‌های رمزارز برگزار شده و نتایج اولیه ارزیابی‌ها به مدیران این مجموعه‌ها اعلام شده است.

ارزیابی اپراتور‌های پیامک انبوه از منظر امنیت سایبری به‌عنوان نخستین حوزه مورد بررسی در این طرح، پس از طی مراحل ارزیابی اولیه و اختصاص فرصت یک‌ماهه برای ارتقای وضعیت امنیت سایبری، به مرحله اعلام نتایج نهایی به عموم مردم رسیده است.

در ارزیابی و رتبه‌بندی امنیت سایبری اپراتور‌های پیامک انبوه، پلیس فتا ۲۰۰ شاخص را در قالب ۱۰ محور تخصصی تدوین کرد تا وضعیت امنیت این خدمات‌دهندگان از برنامه‌های کاربردی تحت وب تا زیرساخت سنجیده شود. این محور‌ها شامل امنیت دسترسی از راه دور، پیکربندی امن و هاردنینگ، مدیریت وصله‌های امنیتی و آسیب‌پذیری‌ها، امنیت نقاط پایانی، آمادگی برای بررسی فنی رخداد و مدیریت سوابق رویدادها، امنیت شبکه، امنیت برنامه‌های کاربردی، پشتیبان‌گیری و بازیابی با تأکید بر برنامه تداوم کسب‌وکار (BCP) و برنامه بازیابی پس از بحران (DRP) و کنترل دسترسی جغرافیایی بود.

در چارچوب همین محورها، مواردی مانند احراز هویت کاربران، محدودسازی دسترسی به سامانه‌ها، رمزنگاری داده‌های حساس، ثبت و نگهداری سوابق برای پیگیری رخداد‌ها و آزمون بازیابی اطلاعات بررسی شد. ارزیابی به این کنترل‌های فنی محدود نبود و در محور کشف و پیشگیری از تقلب، نحوه مدیریت فرایند ارسال و توان مجموعه‌ها در شناسایی و کنترل پیامک‌های مخرب نیز سنجیده شد.

بر اساس نتایج ارزیابی و میزان انطباق با شاخص‌های تعیین‌شده، اپراتور‌های پیامک انبوه در چهار سطح A، B، C و D رتبه‌بندی شده‌اند. مجموعه‌های رتبه A از کنترل‌های پایه امنیتی برخوردارند و در پایش و کنترل پیامک‌های مخرب عملکرد مطلوبی داشته‌اند. مجموعه‌های رتبه B از الزامات پایه مشابهی برخوردارند، اما در مقیاس محدودتری فعالیت می‌کنند. در رتبه C، امنیت زیرساخت قابل‌قبول ارزیابی شده، اما چالش‌هایی در مدیریت ارسال یا کنترل‌های عملیاتی وجود داشته است. رتبه D نیز در این ارزیابی عمدتاً به نداشتن فعالیت مؤثر در ارائه خدمات پیامک انبوه، با وجود داشتن مجوز، مربوط است.

بر اساس نتایج نهایی ارزیابی امنیت سایبری اپراتور‌های پیامک انبوه، از مجموع ۱۹ شرکت ارزیابی‌شده، ۸ شرکت موفق به کسب رتبه A، پنج شرکت رتبه B، پنج شرکت رتبه C و یک شرکت رتبه D شده‌اند.

آخرین وضعیت رتبه‌بندی اپراتور‌های پیامک انبوه از منظر امنیت سایبری، به شرح زیر اعلام می‌شود:

رتبه A: ارتباطات مبین نت، پرداخت اول کیش، نواندیشان مدیانام، مگفا، انتقال داده‌های آسیاتک، رهیاب پیام گستران، توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه، آتیه داده‌پرداز

رتبه B: کیش‌سل پارس، پیام‌افزار پیک‌آسا، پیشگام رایان داده‌پژوه، همراه هوشمند آینده، ارمغان راه طلایی

رتبه C: ارتباطات آرین تل، ارتباطات فرزانگان پارس، نگین ارتباطات آوا، رهیاب رایانه‌گستر، ارتباط سیار هوشمند امین

رتبه D: راهکار‌های همراه مبین ژیوار