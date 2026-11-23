نیروی دریایی ارتش چین از برنامه خود برای نمایش مجموعه‌ای از تجهیزات و سامانه‌های نظامی پیشرفته در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی که از ۷ تا ۱۳ دسامبر برگزار می‌شود، هوانوردی و هوافضای چین در شهر جو‌های خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، نیروی دریایی ارتش چین از برنامه خود برای نمایش مجموعه‌ای از تجهیزات و سامانه‌های نظامی پیشرفته در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی و هوافضای چین در شهر جو‌های خبر داد.

بر اساس اعلام نیروی دریایی چین در این نمایشگاه که از ۷ تا ۱۳ دسامبر برگزار می‌شود، برای نخستین بار چندین فروند از تجهیزات عملیاتی این نیرو در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، از جمله مهم‌ترین تجهیزات هوایی این نمایشگاه می‌توان به جنگنده پنهانکار ناونشین J-۳۵، جنگنده J-۱۵T، هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد KJ-۶۰۰، بالگرد ضدزیردریایی Z-۲۰F و بالگرد بدون سرنشین WZ-۲ اشاره کرد.

همچنین ناو آبی‌خاکی تهاجمی تایپ ۰۷۵، ناوشکن موشک‌انداز تایپ ۰۵۵ و ناوچه موشک‌انداز تایپ ۰۵۴ A در بخش نمایش تجهیزات دریایی در بندر گائولان به نمایش گذاشته خواهند شد و امکان بازدید عمومی از این شناور‌ها فراهم می‌شود.

بر اساس این گزارش نمایش پروازی جنگنده‌ها و بالگرد‌های دریایی، پرواز‌های آرایش نظامی و اجرای مانور‌های شبیه‌سازی‌شده نیز بخشی از برنامه این نمایشگاه خواهد بود.

نیروی دریایی چین اعلام کرده است که نمایش هم‌زمان شناورها، هواپیما‌های ناونشین و سامانه‌های بدون سرنشین با هدف معرفی دستاورد‌های نوسازی و توسعه توانمندی‌های عملیاتی این نیرو انجام می‌شود.