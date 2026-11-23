معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری استان‌های مرزی گفت: توسعه تجارت مرزی و تسهیل مبادلات تجاری می‌تواند ضمن کمک به خنثی‌سازی تحریم‌ها، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی استان‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه مناطق مرزی کشور شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمد صادق مفتح در نشست سراسری مدیران صنعت، معدن و تجارت که با حضور وزیر صمت صبح امروز در سالن مروارید سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، با اشاره به ضرورت اتخاذ راهکار‌های جدید برای توسعه تجارت در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: استان‌های مرزی، به‌ویژه استان‌های واقع در مرز‌های غربی و شرقی، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه مبادلات تجاری برخوردارند که فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید در سطح استان‌ها منجر شود.

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران اقدامات اولیه برای تسهیل تجارت مرزی را آغاز کرده است، افزود: در این زمینه هماهنگی‌ها و جلساتی با گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و پیگیری‌های لازم برای رفع موانع موجود در حال انجام است.

مفتح با اشاره به بررسی مشکلات رسوب کالا در گمرکات، از جمله گمرک شهریار، تصریح کرد: در نشست اخیر با مسئولان گمرک، مسائل و موانع موجود در فرآیند ترخیص و خروج کالا آسیب‌شناسی شد و برای بخشی از مشکلات، راهکار‌ها و توافقات اجرایی مشخصی به دست آمد. مواردی نیز که نیازمند تصمیم‌گیری سایر مراجع است، برای پیگیری در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به اهمیت نقش تعاونی‌های مرزنشینان در توسعه تجارت کشور گفت: در نشست با نمایندگان تعاونی‌های مرزنشین، مقرر شد نیاز‌ها و مشکلات این تعاونی‌ها در استان‌ها احصا و به ستاد مرکزی منعکس شود تا موضوعات قابل حل در سطح ملی با جدیت پیگیری شود.

وی یکی دیگر از محور‌های مهم را بررسی مشکلات ارزی فعالان اقتصادی استان‌ها عنوان کرد و افزود: برگزاری جلسه‌ای با بانک مرکزی برای بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و سایر موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی استان‌ها در برنامه سازمان قرار دارد تا با جمع‌بندی و دسته‌بندی مسائل، راهکار‌های لازم برای تسهیل فعالیت‌های تجاری ارائه شود.

مفتح با تأکید بر اینکه تسهیل تجارت و کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی از وظایف اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است، خاطرنشان کرد: شرایط جدید کشور ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و مرزی را دوچندان کرده است. باید ضمن تلاش برای رفع تحریم‌ها، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط دشوار و استمرار احتمالی محدودیت‌ها را نیز داشته باشیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، گمرک، بانک مرکزی، تعاونی‌های مرزنشین و فعالان اقتصادی، گام‌های مؤثری در مسیر تسهیل تجارت مرزی، رفع موانع مبادلات و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها برداشته شود.