تأکید تأمین‌اجتماعی بر ارتقای کیفیت درمان و حرکت به سوی بیمارستان‌های هوشمند

تأکید تأمین‌اجتماعی بر ارتقای کیفیت درمان و حرکت به سوی بیمارستان‌های هوشمند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را صرف ارائه خدمات درمانی با کیفیت به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی می‌کنیم، نقطه تماس اصلی این سازمان با جامعه تحت پوشش را موضوع درمان دانست و گفت: افراد بیمه شده تأمین‌اجتماعی حق دارند خدمات بخش درمان را با کیفیت بالا دریافت کنند.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در جریان این نشست و برنامه بازدید که با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان و مدیرعامل و مدیران بیمارستان میلاد برگزار شد گفت: بیمارستان‌ها را باید به واسطه خدمات به مردم، مکان مقدس دانست. تلاش داریم که مردم و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی، حداکثر خدمات را از مراکز درمانی سازمان دریافت کنند. لذا با رویکرد توسعه دسترس‌پذیری مردم به خدمات درمانی، توسعه مناسبی در حوزه بهداشت و درمان اتفاق افتاده است.

پایش و توسعه مداوم خدمات درمانی

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مجموعه خدمات درمانی و بهداشتی به واسطه محیط خارجی و شرایط جامعه به صورت مداوم، پایش می‌شود و خدمات باید به این تناسب توسعه پیدا کند.

تلاش برای ورود کمترین آسیب به مردم در حوزه درمان، ضرورت تقویت مشارکت سازمان در حوزه درمان و حساسیت بیشتر در این بخش و اهمیت استفاده از روش‌های ابتکاری جهت تقویت و توسعه کیفی خدمات درمان از دیگر موضوعات مطرح شده توسط محمدی بود.

وی همچنین در ادامه این نشست به اهمیت شناخته شدن بیمارستان میلاد به عنوان پیشرو و الگو در ارائه خدمات شایسته، حمایت از برنامه‌ها و اجرای افزایش سرمایه در این مرکز درمانی اشاره کرد.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی بیمارستان میلاد را محرک پیشرفت حوزه درمان تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: از نظر فرهنگی باید در بیمارستان این مسأله طراحی شود که بیمار با ورود به مرکز درمانی احساس اینکه محور اصلی فعالیت و ارائه خدمات است را درک کند.

تقویت مشتری‌مداری در بیمارستان میلاد به عنوان نماد ارائه خدمات درمانی، ترویج مسأله سلامت در کنار ارائه و توسعه خدمات درمانی، ارتقای رضایتمندی بیماران از دریافت خدمات حوزه درمانی تأمین اجتماعی و پایش سلامت بیماران با استفاده از ابزار‌های کاربردی هوشمند و سرمایه‌گذاری مراکز درمانی در حوزه سلامت نیز در ادامه این جلسه توسط سرپرست سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد.

ضرورت حرکت در مسیر بیمارستان هوشمند

محمدی در ادامه با تأکید بر اینکه اقدامات مرتبط با بیمارستان هوشمند باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: در صورت تجربه افراد در دریافت خدمات در بیمارستان هوشمند، تغییر رفتار‌های بیماران را شاهد خواهیم بود. پروژه بیمارستان هوشمند باید رویکرد اجتماعی و مسأله اصلی این مجموعه درمانی باشد.

در ادامه این مراسم، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان میلاد و رصد ارائه خدمات درمانی، ضمن تقدیر از کادر درمانی این مجموعه و گفت‌و‌گو با آنان، به گفت‌و‌گو با بیماران پرداخت.

رونمایی از نسخه آزمایشی ویزیت آنلاین

در این جلسه همچنین با حضور سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، یک مورد ویزیت آنلاین به صورت آزمایشی و نمادین در بیمارستان میلاد صورت گرفت.

اخیراً بخش جراحی هفت (گوش و حلق و بینی) بیمارستان میلاد نیز مورد نوسازی، بازسازی قرار گرفته و تجهیز کامل امکانات درمانی این بخش نیز اجرایی شده است.

شایان ذکر است که مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بیمارستان میلاد نیز در نشست بررسی مسائل این مرکز درمانی، ضمن ارائه گزارش در خصوص وضعیت ارائه خدمات و عملکرد بیمارستان، اقدامات و برنامه‌های مرتبط با توسعه و دیگر مسائل مربوطه را مطرح کردند.