آئین رونمایی از کتاب کودک «آرزوی بزرگ دانیلدا» نوشته ساجده کارخانه‌ای، با حضور نویسنده اثر، در کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله خامنه‌ای استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، صادقی، مدیر کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله خامنه‌ای قم، در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته کتاب، به پژوهش‌های علمی درباره یادگیری کودکان اشاره کرد و گفت: «تحقیقات نشان می‌دهد دانش‌آموزانی که علاوه بر کتاب‌های درسی، روزانه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به مطالعه کتاب‌های غیردرسی، داستانی و علمی می‌پردازند، درک مطلب بسیار بهتری در دروس مختلف از جمله ریاضیات دارند و در مسیر تحصیل موفق‌تر عمل می‌کنند».

در بخش دیگری از این جشن، ساجده کارخانه‌ای، نویسنده کتاب، ضمن گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان به تشریح مسیر ورود خود به دنیای نویسندگی پرداخت. او که تحصیل‌کرده رشته مهندسی است، عشق به مطالعه و خاطره‌نویسی در دوران کودکی را انگیزه اصلی خود برای روی آوردن به خلق داستان‌های قرآنی و کودکانه دانست.

کارخانه‌ای درباره داستان «آرزوی بزرگ دانیلدا» توضیح داد: «این کتاب روایتگر ماجرای جوانه کوچکی به نام دانیلدا است که تازه سر از خاک بیرون آورده و با دیدن یک درخت سیب بزرگ و پربار، آرزو می‌کند روزی مانند آن تنومند شود. ورود یک مارمولک سبز به این فضا، ماجرا‌ها و توصیه‌های تازه‌ای را برای دانیلدا رقم می‌زند».

یکی از بخش‌های شاخص این رویداد، پیوند زدن فرهنگ مطالعه با آموزش‌های شهروندی و حفظ محیط‌زیست بود. در این بخش، با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم و حضور کارشناسان این حوزه، برنامه‌های نمایشی و طنز با اجرای مجری و شخصیت عروسکی برگزار شد. در قالب شعر و مسابقه، اهمیت تفکیک پسماند خشک و‌تر از مبدأ، بازیافت کاغذ و پلاستیک و لزوم حفاظت از درختان به عنوان منبع اصلی تولید کاغذ و دفتر، به زبان ساده به کودکان آموزش داده شد.

در پایان این مراسم، از خانواده آقای میرزاپور که با ۶ عضو فعال کتابخوان موفق به کسب عنوان «خانواده برتر کتابخوان در سطح کشور» شده بودند، با اهدای لوح و هدایا تجلیل به عمل آمد.

همچنین از کودکان عضو بخش کودک کتابخانه شهید آیت‌الله خامنه‌ای که بیشترین آمار امانت کتاب را در آبان‌ماه ۱۴۰۵ به خود اختصاص داده بودند، تقدیر شد و به قید قرعه به ۳۰ نفر از دانش‌آموزان حاضر، کارت عضویت رایگان کتابخانه اهدا گردید.

این رویداد فرهنگی با مشارکت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم، سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم، انتشارات جمکران، انتشارات توتک و اجرای گروه سرود دانش‌آموزی مدرسه جهان‌بین برگزار شد.