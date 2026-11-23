کارشناسان جهاد کشاورزی قیروکارزین، روش‌های علمی و تجربی مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی را آموزش دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارگاه مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی که تهدیدی برای درخت نخل است و میزان خسارت زایی بالایی برای باغ‌های نخل دارد با حضور کشاورزان بخش افزر شهرستان قیروکارزین برگزار شد.

سوسک سرخرطمی حشره کوچک با قدرت تخریب بالا که با ورود به تنه درخت خرما و ایجاد تونل‌هایی در داخل تنه شروع به تخم‌گذاری می‌کند و قادر است بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ تخم بگذارد و به سرعت تکثیر شود.