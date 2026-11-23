به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد: تیم رسیدگی به رخداد مرکز ماهر، با حضور مبینا طبسی دانشجوی کارشناسی ارشد امنیت سایبری و پارمیس صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد جرم‌یابی دیجیتال (دانشجویان گروه معماری سیستم‌های کامپیوتری دانشگاه تربیت مدرس) و از اعضای مرکز آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه‌ای) دانشگاه، در رزمایش بین‌المللی امنیت سایبری ۲۰۲۶ کشور روسیه موفق به کسب مقام دوم در شاخص «زمان پاسخ‌گویی به رخداد» شد.

گفتنی است؛ رزمایش بین‌المللی امنیت سایبری ۲۰۲۶ کشور‌های عضو سازمان پیمان امنیت جمعی، ۸ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۶ مهر برگزار شد و در این رویداد بین‌المللی دو نفر از اعضای مرکز آپا دانشگاه تربیت مدرس در تیم مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران مشارکت داشتند.