دادستان عمومی و انقلاب رامسر، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و رسیدگی به مطالبات شهروندان را از اولویت‌های دستگاه قضا دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سیدرامین معصومی دادستان عمومی و انقلاب رامسر در حاشیه برگزاری میز خدمت قضایی در مسجد جامع کتالم گفت: صیانت از حقوق مردم، رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات شهروندان و فراهم کردن زمینه دسترسی آسان‌تر آنان به خدمات قضایی از مسئولیت‌های مهم دستگاه قضاست.

وی با اشاره به برگزاری این برنامه به مناسبت هفته بسیج افزود: حضور مسئولان قضایی در مساجد و در میان مردم، فرصتی برای شنیدن مستقیم دغدغه‌های شهروندان، بررسی مشکلات و ارائه راهنمایی‌های حقوقی و قضایی فراهم می‌کند و می‌تواند در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌های مردمی مؤثر باشد.

معصومی با تأکید بر ضرورت کاهش تشریفات و بروکراسی اداری گفت: مردم نباید برای پیگیری حقوق و مطالبات قانونی خود در پیچ‌وخم فرآیند‌های اداری سرگردان شوند و دستگاه‌های مسئول باید با تعامل، هماهنگی و پاسخگویی مناسب، روند خدمت‌رسانی را تسهیل کنند.

دادستان رامسر همچنین هم‌افزایی دستگاه قضایی با دیگر نهاد‌های خدمت‌رسان را ضروری دانست و افزود: حل مشکلات مردم به مسئولیت‌پذیری و پیگیری جدی دستگاه‌ها نیاز دارد و هدف نهایی باید رفع دغدغه‌های شهروندان باشد.

این میز خدمت با حضور بهمن سام‌خانیان، رئیس دادگستری رامسر، سیدرامین معصومی، دادستان عمومی و انقلاب، سرهنگ مسعود رضایی، فرمانده سپاه شهرستان، جمعی از قضات و وکلای دادگستری در مسجد جامع کتالم برگزار شد و بیش از ۱۰۰ شهروند مسائل و درخواست‌های خود را به‌صورت مستقیم مطرح کردند.