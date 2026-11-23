پنجمین جشنواره چای ترش شهرستان کارون، پنجم و ششم آذرماه در روستای علوه بخش سویسه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، پنجمین جشنواره چای ترش شهرستان کارون، پنجم و ششم آذرماه در روستای علوه بخش سویسه برگزار می‌شود.

سید نوراله موالی‌زاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون، گفت: این جشنواره از ساعت ۱۴ تا ۲۰ با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی و کشاورزی منطقه برگزار خواهد شد.

اجرای گروه‌های هنری و آیین‌های بومی، موسیقی زنده، برنامه‌های فرهنگی و سرگرمی و پرواز پاراگلایدر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این جشنواره است.