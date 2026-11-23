



به گزارش خبرنگار صدا و سیما، پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور درپی درگذشت مرحوم رضا امیرخانی از نویسندگان به شرح زیر است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»

آدمی با کسی است که دوستش می‌دارد.

درگذشت اندوه‌بار برادر ارجمند، نویسنده‌ی آزاده و فرهیخته، جناب آقای رضا امیرخانی، موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

امیرخانی از آنان بود که با قلم و روایت‌های ماندگارش، کلمه را به خدمت کشف تجربه‌های تازه و گشودن زاویه‌های دید نو درآورد. در ترویج کتاب‌خوانی و آشنا کردن بسیاری با جهان کتاب و روایت، مؤثر و موفق بود. انسانی شریف، عقلانی و موقر که آزادگی‌اش در منش و نگاهش آشکار بود و همچنین در مجاهدتش برای ادبیات ایران و انقلاب با قلم و کلمه...

دل‌مان روشن بود که همچنان از «آقای شهیدمان» برای‌مان بنویسد و روایت دوران «آقای رشیدمان» را نیز ادامه دهد؛ اما شاید، به تعبیر برخی، تاب و توان تحمل این همه داغ و درد را نداشت. حقیقتاً دل‌مان سوخت که از روایت‌های تازه‌اش محروم خواهیم بود.

او که دوست‌دار خداوند و اولیای الهی بود و آنان را «رفیق‌باز» می‌دانست، اکنون به رفق و رحمت الهی، به دستگیری همان عزیزان امیدوارمان کرده است؛ ان‌شاءالله. دلدادگی‌اش به امیرالمؤمنین(ع) و قمر بنی‌هاشم، ابالفضل العباس(ع)، نیز مایه‌ی امید است که در روز رحلت همسر و مادر آن حضرات، جناب ام‌البنین(س) و خاندان آل‌الله، دستگیر و شفیع روحش باشند.

او به ابتلایی گرفتار شد که تأثر آن، جمع بسیاری از دوستدارانش را نیز دربرگرفت. اکنون که روح بلندپروازش از قفس تن رها شده، امید داریم در آغوش مهر اباعبدالله الحسین(ع) آرام گرفته باشد. سفر به‌خیر، برادر!

این فقدان را به دوستان و همراهان، خانواده‌ی محترم و فرهیخته، همسر مکرم و صبور و پدرهمسر گرامی ایشان و همه‌ی دوستدارانش صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم. از خداوند رحمان برای روح آن عزیز، رحمت و مغفرت واسعه و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان و داغ‌دیدگان، صبر و سکینه مسئلت دارم. روحش قرین رحمت حق و نام و روایت‌هایش ماندگار باد.