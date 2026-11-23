مسئول اداره هادیان سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیریت رهبر معظم انقلاب، جان‌فشانی نیرو‌های مسلح، حضور مردم و عملکرد مسئولان انقلابی را چهار عامل پیروزی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار علی بیگدلی امروز در نشست بصیرتی هفته بسیج که در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، با اشاره به عوامل پیروزی کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: مدیریت حکیمانه امام شهید و رهبری امام سیدمجتبی خامنه ای، جان‌فشانی نیرو‌های مسلح با تفکر بسیجی، حضور مردم در میدان و تلاش مسئولانه مجموعه‌های اجرایی، چهار ضلع موفقیت و پیروزی کشور هستند.

وی با تأکید بر لزوم تداوم تفکر بسیجی در میان نسل جوان افزود: روحیه بسیجی همچنان در میان جوانان کشور وجود دارد و نیرو‌های مسلح با تکیه بر همین تفکر و روحیه ایثار و جان‌فشانی، نقش مهمی در دفاع از کشور و مقابله با تهدید‌ها ایفا کرده‌اند.

سردار بیگدلی با اشاره به نقش مجموعه‌های اجرایی، مدیران و کارکنان در عبور از شرایط دشوار تصریح کرد: هر فردی که متناسب با وظایف خود در محل کار حضور داشته و مسئولیتش را به بهترین شکل انجام داده است، اجر و ارزش کارش کمتر از کسی نیست که در میدان نظامی و پای لانچر حضور داشته است.

مسئول اداره هادیان سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی خاطرنشان کرد: همان‌طور که رهبر انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، در محاسبات الهی ایران قدرت اول دنیا است و عبور از شرایط کنونی نیازمند تقویت همدلی، انسجام و جهاد تبیین است.

وی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه گفت: دشمن با این تصور وارد جنگ ۱۲ روزه شد که بتواند در مدت ۱۰ روز کار ایران را تمام کند، اما در روز ششم جنگ متوجه شد محاسباتش اشتباه بوده است. در جنگ ۴۰ روزه نیز با همین نگاه وارد میدان شد، اما در روز یازدهم جنگ، متجاوزان به دنبال توقف درگیری و استفاده از کشور‌های دیگر به عنوان میانجی رفتند.

سردار بیگدلی ادامه داد: اگر چنین شرایطی در بسیاری از کشور‌های دیگر رقم می‌خورد، تغییر نظام سیاسی اتفاق می افتاد اما ملت ایران با ایستادگی و حضور خود، محاسبات دشمن را برهم زدند؛ موضوعی که به تعبیر امام شهید، نشان‌دهنده برانگیخته شدن ملت ایران در عرصه دفاع و مقاومت بود.

وی با بیان اینکه دشمن در شرایط فعلی از محور‌های مختلف برای بی‌ثبات‌سازی کشور استفاده می‌کند، حوزه اقتصادی را یکی از عرصه‌های اصلی فشار دانست و اظهار کرد: تحریم کشتیرانی، محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی و فشار بر کشور‌های منطقه برای همراهی با این محدودیت‌ها، بخشی از اقدامات دشمن در حوزه اقتصادی است؛ با این حال، مقاومت و همراهی مردم موجب شد برخی از این فشار‌ها با ناکامی مواجه شود.

مسئول اداره هادیان سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات حوزه انرژی و تنگه هرمز افزود: تنگه هرمز یکی از نقاط راهبردی اقتصاد و انرژی جهان است و محدود شدن عبور نفت و میعانات گازی از این مسیر، بر معادلات اقتصادی و بین‌المللی اثرگذار بوده است.

سردار بیگدلی جنگ شناختی را یکی دیگر از محور‌های مهم اقدامات دشمن برای بی‌ثبات‌سازی کشور عنوان کرد و گفت: دشمن در جنگ شناختی تلاش می‌کند با ایجاد دو تله ذهنی، باور‌ها و محاسبات مردم را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از این روش‌ها، استفاده از حساب‌ها و کانال‌های جعلی با پوشش انقلابی برای ایجاد اختلاف و تضعیف اعتماد عمومی است.

وی با تشریح شرایط امنیتی کشور، از سه جبهه جنوب، شمال‌غرب و حوزه امنیت داخلی به‌عنوان عرصه‌های مورد توجه در مواجهه با تهدید‌ها یاد کرد و گفت: در جبهه جنوب، ظرفیت‌های دفاعی کشور در زمین، هوا و دریا نقش بازدارنده دارد؛ در شمال‌غرب نیز تحرکات گروه‌های مسلح و تهدید‌های احتمالی با هوشیاری و آمادگی نیرو‌های امنیتی و نظامی رصد می‌شود.

مسئول اداره هادیان سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تهدید‌های امنیتی در داخل کشور خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت داخلی نیز دشمن به دنبال زمینه‌سازی برای اقدامات تروریستی و ناامن‌سازی است، اما هوشیاری نیرو‌های امنیتی و پاسداران و سربازان گمنام امام زمان (عج) در مقابله با این تهدید‌ها نقش مهمی دارد؛ بخشی از اقدامات امنیتی نیز به دلیل ملاحظات مربوط به حفظ آرامش جامعه، رسانه‌ای نمی‌شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ شرقی هم اخلاص و تبعیت از ولایت فقیه را دو رکن اساسی تفکر بسیجی و رمز موفقیت در عرصه‌های جهادی دانست.

حجت‌الاسلام مجید نجفی با اشاره به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف کشور اظهار کرد: بسیج به معنای پویایی، تحرک، فعالیت و حضور در میدان است و جامعه در حوزه‌های مختلف آثار و برکات این تفکر را تجربه کرده است.

وی با اشاره به عملکرد جهاد سازندگی در سال‌های گذشته افزود: خدمات دوران فعالیت جهاد سازندگی در محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های کشور، نمونه روشنی از حضور نیرو‌های مخلص و جهادی در عرصه خدمت‌رسانی بود که دستاورد‌های ارزشمندی به همراه داشت.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) را از اقدامات راهبردی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: اهمیت و ضرورت شکل‌گیری این نهاد در تحولات و جنگ‌های اخیر بیش از گذشته آشکار شده است.

وی با تأکید بر اینکه اخلاص اساس تفکر بسیجی است خاطرنشان کرد: این ویژگی را می‌توان در عملکرد نیرو‌های جهادی دوران دفاع مقدس و جهاد سازندگی مشاهده کرد و دستاورد‌های آن نشان می‌دهد که حضور خالصانه در میدان، زمینه‌ساز موفقیت است.