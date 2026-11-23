معاون اول قوه قضائیه گفت: فناوری و سامانه‌های نظارتی باید در خدمت بهبود عملکرد دستگاه قضایی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه وبیناری رونمایی و بهره‌برداری از سامانه‌های نظارتی قوه قضائیه، شامل سامانه برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد دادگستری کل استان‌ها (سایبرن) و سامانه مدیریت نظام جامع آمار و ارزیابی عملکرد (منا)، با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، امیری اصفهانی معاون پیشگیری از وقوع جرم، موحدی معاون منابع انسانی، آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها، دانش‌آرا رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات، صاحبکار معاون راهبردی، حجت‌الاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، حجت‌الاسلام موسوی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، کاظمی رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضائیه و سیدزاده معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاونت اول قوه قضائیه، همچنین رؤسای کل دادگستری استان‌ها و جمعی از معاونان و مسئولان مرتبط برگزار شد.

حجت‌الاسلام خلیلی در این نشست با تأکید بر اینکه فناوری و سامانه‌های نظارتی باید در خدمت بهبود عملکرد دستگاه قضایی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم باشند، تحقق عدالت در همه مراحل رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم را از مهم‌ترین اهداف این تحول دانست.

مسئولیت در دستگاه قضایی امانتی الهی است

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اهمیت فرصت مسئولیت و اختیاراتی که در اختیار مدیران قرار می‌گیرد، گفت: مسئولیت در دستگاه قضایی فرصتی ارزشمند و امانتی الهی است که باید از آن برای خدمت به مردم و تحقق عدالت استفاده کرد؛ چراکه ممکن است این فرصت برای همیشه در اختیار انسان باقی نماند و آنچه در نهایت از عملکرد مسئولان باقی می‌ماند، کارنامه اقدامات و خدماتی است که برای مردم انجام داده‌اند.

حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به مباحث شهید مطهری درباره فرصت‌های زندگی و ضرورت استفاده از فرصت‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده افزود: برخی فرصت‌ها از قبل قابل پیش‌بینی هستند، اما برخی دیگر در مقطعی خاص در اختیار انسان قرار می‌گیرند و ممکن است دیگر تکرار نشوند؛ بنابراین باید قدر فرصت مسئولیت و اختیاراتی را که در اختیار ما قرار گرفته است بدانیم و اجازه ندهیم بدون اقدام مؤثر سپری شود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه عملکرد مسئولان از سوی مردم، تاریخ و در نهایت در پیشگاه خداوند متعال مورد قضاوت قرار می‌گیرد، گفت: باید از خود بپرسیم با فرصت و امکاناتی که در اختیار داشته‌ایم، برای دستگاه قضایی و مهم‌تر از آن برای تحقق عدالت چه کرده‌ایم. مأموریت اصلی دستگاه قضایی تحقق عدالت است و دغدغه ما باید این باشد که آثار آن در زندگی مردم محسوس و ملموس شود.

عدالت فراتر از یک مفهوم نظری است

حجت‌الاسلام خلیلی عدالت را فراتر از یک مفهوم نظری یا عبارتی در قوانین و آرای قضایی دانست و افزود: مردم باید آثار عدالت را در زندگی خود ببینند و اطمینان داشته باشند که حقوق آنها مورد توجه قرار می‌گیرد و در فرآیند‌های قضایی با تبعیض و بی‌عدالتی مواجه نمی‌شوند. عدالت زمانی محقق می‌شود که مردم بتوانند مطالبات قانونی خود را در یک فرآیند منصفانه و در زمان مناسب پیگیری کنند.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تحقق عدالت تنها به نتیجه نهایی رسیدگی و صدور رأی محدود نمی‌شود، گفت: گاهی تصور می‌شود اگر رأیی مستدل و مستند صادر شود، عدالت محقق شده است؛ در حالی که باید همه فرآیندی را که به صدور رأی منتهی می‌شود بررسی کرد. اگر فرآیند رسیدگی عادلانه نباشد، صرف صدور یک رأی مستدل نمی‌تواند تضمین‌کننده تحقق عدالت باشد.

حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به نقش کیفیت فرآیند رسیدگی در رضایتمندی مردم افزود: طولانی شدن رسیدگی، مراجعات متعدد، تأخیر‌های غیرضروری و برخورد نامناسب با مراجعان از عواملی است که می‌تواند موجب نارضایتی شود. مردم انتظار دارند در کنار رسیدگی به حقوق و مطالبات‌شان، کرامت و شأن آنها نیز حفظ شود؛ بنابراین باید نقاطی از فرآیند قضایی را که موجب رفت‌وآمد‌های غیرضروری، تأخیر یا بروز خطا و تضییع حقوق مردم می‌شود، شناسایی و اصلاح کنیم.

هوشمندسازی نباید به الکترونیکی کردن اقدامات محدود شود

معاون اول قوه قضائیه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی را یکی از ابزار‌های مهم اصلاح فرآیند‌های قضایی دانست و گفت: هدف از استفاده از فناوری و صنعت دیجیتال نباید صرفاً الکترونیکی کردن اقدامات و انتقال فرآیند‌های سنتی به بستر‌های جدید باشد؛ بلکه باید از این ظرفیت برای اصلاح ساختارها، کاهش مداخلات انسانی غیرضروری، جلوگیری از خطا و انحراف و افزایش شفافیت استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی افزود: ارجاع هوشمند باید با دقت و بر اساس ضوابط مشخص انجام شود تا امکان اعمال سلیقه و بروز انحراف به حداقل برسد؛ با این حال، هوشمندسازی نباید به مرحله ارجاع محدود شود و لازم است تمام فرآیند کارشناسی، از زمان ارجاع تا ارائه نظر کارشناس، تحت نظارت و رصد قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: وقتی برای انجام کارشناسی مهلت مشخصی تعیین می‌شود، نباید این مهلت بدون دلیل سپری شود و پرونده برای مدت طولانی بلاتکلیف باقی بماند. سامانه باید امکان رصد زمان انجام کارشناسی را فراهم کند و در صورت اقدام نکردن در مهلت مقرر، موضوع برای پیگیری و پاسخگویی منعکس شود. فناوری این ظرفیت را دارد که زمان‌بندی و عملکرد بخش‌های مختلف فرآیند رسیدگی را کنترل کند و تأخیر‌های غیرموجه را شناسایی کند.

حجت‌الاسلام خلیلی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیند‌های مربوط به اختلاف صلاحیت‌ها افزود: باید نقاطی را که در آنها پرونده‌ها به دلیل اختلاف در صلاحیت یا فرآیند‌های ارجاعی با تأخیر مواجه می‌شوند، شناسایی کنیم و برای آنها راهکار مناسب داشته باشیم. فناوری‌های نوین می‌توانند در تشخیص دقیق‌تر، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و کاهش رفت‌وآمد‌های غیرضروری مؤثر باشند.

ضرورت بازنگری در نظام بهره‌وری و ارزیابی عملکرد

معاون اول قوه قضائیه در ادامه، تحول در فرآیند‌های کاری را مستلزم بازنگری در نظام بهره‌وری و ارزیابی عملکرد دانست و گفت: وقتی فرآیند‌های کاری در حال تغییر و تحول هستند، نمی‌توان همچنان با شاخص‌ها و معیار‌های گذشته عملکرد مجموعه‌ها را ارزیابی کرد. نظام بهره‌وری و ارزیابی نیز باید متناسب با رویکرد‌های جدید بازنگری شود و میان اهداف تحولی، فرآیند‌های اجرایی و شاخص‌های ارزیابی تناسب وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام خلیلی با تأکید بر ضرورت تدوین شاخص‌های علمی، عادلانه و کارشناسی افزود: هر شاخصی که در نظام ارزیابی قرار می‌گیرد، می‌تواند بر رفتار و عملکرد قضات و مدیران اثرگذار باشد. اگر شاخصی به‌درستی طراحی نشود، ممکن است به جای تشویق عملکرد مطلوب، افراد را به سمت اقداماتی سوق دهد که صرفاً موجب افزایش ظاهری آمار و ارقام می‌شود، اما لزوماً به تحقق عدالت و رعایت حقوق مردم منتهی نمی‌شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در طراحی نظام ارزیابی باید کیفیت رسیدگی، رعایت حقوق اصحاب پرونده، دقت در صدور آرا، زمان رسیدگی و میزان رضایتمندی مردم مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان صرفاً تعداد اقدامات یا پرونده‌های مختومه را ملاک ارزیابی قرار داد و از کیفیت و آثار واقعی عملکرد غافل شد؛ چراکه هدف اصلی از ارزیابی، سنجش عملکرد واقعی و کمک به اصلاح و ارتقای آن است.

حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به ضرورت مشارکت مدیران و مسئولان قضایی استان‌ها در تکمیل نظام جامع آمار و ارزیابی عملکرد افزود: لازم است پیش‌نویس تهیه‌شده در اختیار مدیران و مسئولان مربوط قرار گیرد تا نظرات و پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند. مدیرانی که در استان‌ها با مسائل و واقعیت‌های اجرایی مواجه هستند، می‌توانند نکات ارزشمندی را برای اصلاح و تکمیل این نظام مطرح کنند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: پس از دریافت نظرات و بررسی پیشنهادها، جمع‌بندی نهایی باید در کمیته تخصصی انجام شود و نظام ارزیابی پس از بررسی دقیق و کارشناسی، برای طی مراحل تصویب و ابلاغ به رئیس قوه قضاییه ارائه شود. آنچه اهمیت دارد این است که شاخص‌ها از ابتدا به‌درستی تنظیم شوند تا بتوان از عادلانه و کارآمد بودن آنها دفاع کرد.

حجت‌الاسلام خلیلی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سامانه‌های نظارتی، نظام آماری و شاخص‌های ارزیابی عملکرد افزود: وقتی سامانه‌های جدیدی برای نظارت و ارزیابی طراحی می‌کنیم، باید ارتباط و تناسب آنها با نظام بهره‌وری نیز مشخص باشد. نمی‌توان یک نظام جدید اطلاعاتی و نظارتی ایجاد کرد، اما عملکرد مجموعه‌ها را همچنان با معیار‌هایی سنجید که بر اساس شرایط و رویکرد‌های گذشته تنظیم شده‌اند.

راهبرد ما «نه تعجیل و نه تأخیر» است

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت برقراری تعادل میان سرعت و دقت در رسیدگی‌ها گفت: راهبرد ما در مسیر تحقق عدالت باید «نه تعجیل و نه تأخیر» باشد. همان‌طور که شتاب‌زدگی می‌تواند به دقت رسیدگی آسیب بزند، تأخیر غیرموجه نیز موجب تضییع حقوق مردم و بی‌عدالتی می‌شود. باید رسیدگی‌ها با دقت و در زمان مناسب انجام شود و اجازه ندهیم پرونده‌ها بدون دلیل در مراحل مختلف متوقف بمانند.

حجت‌الاسلام خلیلی در پایان با اشاره به کارکرد مورد انتظار از سامانه‌های سایبرن و منا افزود: این سامانه‌ها نباید صرفاً ابزار ثبت اطلاعات و تهیه گزارش باشند، بلکه باید به مدیران در شناخت دقیق وضعیت، شناسایی نقاط ضعف و گلوگاه‌ها، رصد مستمر عملکرد و اتخاذ تصمیمات اصلاحی کمک کنند. اطلاعات ثبت و پردازش‌شده در این سامانه‌ها باید در خدمت بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات قضایی قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با قدردانی از تلاش‌های معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سایر مجموعه‌های مرتبط در طراحی و راه‌اندازی این سامانه‌ها گفت: موفقیت این اقدامات زمانی محقق می‌شود که آثار آن در عملکرد واقعی مجموعه‌های قضایی نمایان شود و مردم نتیجه این تحولات را در قالب کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی دقیق‌تر، حفظ حقوق شهروندان، افزایش شفافیت و ارتقای رضایتمندی مشاهده کنند. همه ما باید تلاش کنیم از فرصت مسئولیت برای خدمت بهتر به مردم و تحقق عدالت استفاده کنیم و کارنامه‌ای قابل دفاع از خود به جای بگذاریم.