به گزارش خبرنگار صدا و سیما حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نخستین وبینار بین‌المللی شعر «آستان ملکوت» با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س)، به تبیین سه ساحت هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و اخلاق عملی آن حضرت پرداخت و‌گفت : پیامبر اکرم(ص) در توصیف جایگاه ایشان در عالم ملک فرمودند: «فاطمه پاره تن من است»؛ تعبیری که نشان‌دهنده عظمت و منزلت بی‌نظیر صدیقه کبری(س) است. هنگامی که پیامبر اکرم(ص) با آن جایگاه رفیع چنین تعبیری درباره حضرت فاطمه(س) به کار می‌برند، می‌توان به مقام و منزلت والای ایشان پی برد.



حجت الاسلام شهریاری با اشاره به نزول سوره کوثر در پاسخ به طعنه و شماتت دشمنان پیامبر(ص) مبنی بر نداشتن فرزند پسر و باقی نماندن نسل ایشان، افزود: خداوند متعال با نزول آیه شریفه «إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ»، خیر کثیر را به پیامبر(ص) بشارت داد. بسیاری از مفسران، کوثر را به معنای خیر فراوان دانسته و آن را بر وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا(س) تطبیق کرده‌اند؛ چرا که تداوم نسل پیامبر اکرم(ص) از طریق ایشان و امیرالمؤمنین علی(ع) صورت گرفته است.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: امروز سادات به‌ عنوان فرزندان حضرت فاطمه زهرا(س)، در سراسر جهان حضور دارند و مایه عزت و افتخار جهان اسلام هستند؛ در حالی که دشمنان پیامبر(ص) که ایشان را ابتر می‌خواندند، خود از تداوم و اثرگذاری محروم ماندند. این مسئله جلوه‌ای از تحقق وعده الهی و پاسخ قاطع قرآن کریم به دشمنان پیامبر(ص) است.



وی گفت : پیامبر اکرم(ص) در روایاتی، ازدواج حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) را امری آسمانی و الهی معرفی کرده‌اند. برخلاف ازدواج‌های معمول که در عالم ملک و بر اساس مناسبات زمینی صورت می‌گیرد، پیوند این دو شخصیت بزرگ به فرمان الهی و در عالم ملکوت رقم خورده است.



حجت الاسلام شهریاری با بیان اینکه این پیوند آسمانی بیانگر جایگاه و شأن ویژه حضرت فاطمه(س) و امیرالمؤمنین(ع) است افزود : این دو بزرگوار هم‌تراز و شایسته یکدیگر بودند و استمرار نسل پیامبر اکرم(ص) نیز از طریق این پیوند مبارک تحقق یافت.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در تشریح ساحت دوم شخصیت حضرت زهرا(س)، یعنی معرفت‌شناسی، به شناخت عمیق ایشان از مسئله ولایت اشاره کرد و گفت: حضرت صدیقه کبری(س) معرفتی عمیق نسبت به ولایت الهی، ولایت پیامبر اکرم(ص) و ولایت امیرالمؤمنین(ع) داشتند. این ولایت، حقیقتی الهی است که از طریق پیامبر اعظم(ص) و اهل‌بیت(ع) استمرار یافته و در آموزه‌های دینی نیز بر تمسک به آن و پرهیز از تفرقه تأکید شده است.



وی خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) نه‌تنها از جایگاه ولایت شناختی عمیق داشتند، بلکه این معرفت در وجود و سیره ایشان متجلی بود و نور ولایت در عرصه زندگی فردی و اجتماعی آن حضرت جلوه‌گر می‌شد.



حجت الاسلام شهریاری با اشاره به سومین ساحت شخصیتی حضرت زهرا(س)، یعنی اخلاق عملی، گفت: معرفت و شناخت عمیق آن حضرت نسبت به ولایت، در عمل نیز نمود پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که ایشان برای صیانت از ولایت امیرالمؤمنین علی(ع)، خود را در معرض آسیب و خطر قرار دادند و با جان و جسم خویش از این جایگاه دفاع کردند.



وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) نخستین الگوی دفاع عملی از ولایت تا پای جان برای پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) هستند افزود : امروز نیز باید از سیره آن حضرت بیاموزیم که در زمان به خطر افتادن ولایت، چه کسانی حاضرند در برابر دشمن بایستند و برای دفاع از امام و رهبر جامعه، جان خود را سپر کنند. حضرت فاطمه(س) با ایستادگی در مسیر دفاع از ولایت امیرالمؤمنین(ع)، این درس بزرگ را به جهان تشیع آموختند و در این راه متحمل آسیب‌هایی شدند که به کوتاهی عمر مبارک ایشان انجامید.