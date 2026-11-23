فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری یک سارق سابقه دار سیم و کابل معابر شهری توسط مأموران واحد تخصصی کلانتری ۱۴ الهیه خبر داد و گفت: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب ۷ فقره سرقت اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ ناصر باباخانی گفت: در پی وقوع سرقت سیم و کابل از معابر شهری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران واحد تخصصی کلانتری ۱۴ الهیه قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی موفق شدند سارق سابقه دار را شناسایی و در عملیاتی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان ادامه داد: متهم پس از دستگیری و در جریان تحقیقات پلیسی به ۷ فقره سرقت سیم و کابل از معابر اعتراف کرد و در بازرسی های انجام شده مقادیری از اموال مسروقه نیز از وی کشف و ضبط شد.

سرهنگ باباخانی با اشاره به اهمیت همکاری شهروندان در پیشگیری از وقوع سرقت از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.