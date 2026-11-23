به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی خدری، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از کشف و ضبط بزرگ‌ترین محموله ماینر‌های قاچاق در شهر تهران خبر داد و گفت: در پی اقدامات مستمر و هماهنگ سربازان گمنام امام زمان و پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در شناسایی و مقابله با مصارف غیرمجاز برق، با همراهی نیرو‌های ویژه مقابله با استخراج غیر قانونی رمز ارز برق پایتخت، محموله‌ای شامل ۷۳۰ دستگاه انواع ماینر و تجهیزات استخراج رمزارز کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اهمیت مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی برق اظهار کرد: نیرو‌های ویژه مقابله با استخراج غیر قانونی رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به‌صورت مستمر و با حضور میدانی در مناطق مختلف پایتخت، شناسایی و پیگیری انشعابات غیرمجاز و مراکز مشکوک به استخراج غیرقانونی رمزارز را در دستور کار دارند. این اقدامات در کنار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت انرژی، صیانت از زیرساخت‌های شبکه برق و تحقق عدالت در توزیع انرژی ایفا می‌کند.

خدری در تشریح جزئیات این عملیات افزود: تجهیزات مذکور در قالب یک محموله و با استفاده از کامیون مسقف و سرپوشیده، در حال انتقال به محل جدید بوده‌اند که در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات هدفمند مأموران پلیس، شناسایی و پیش از انتقال متوقف شدند.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تأکید بر اینکه استفاده غیرمجاز و خارج از ضوابط از انرژی برق، تضییع حقوق سایر مشترکان و تحمیل بار اضافی به شبکه را به دنبال دارد، تصریح کرد: مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز تنها اقدامی برای جلوگیری از تخلف نیست، بلکه بخشی از مسئولیت صنعت برق در حفاظت از منابع ملی، حفظ پایداری شبکه و فراهم کردن امکان بهره‌مندی عادلانه همه مشترکان از انرژی برق است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های عملیاتی برق پایتخت و همکاری مؤثر سربازان گمنام امام زمان (عج) و پلیس امنیت اقتصادی فاتب، بر تداوم اقدامات میدانی، نظارتی و اطلاعاتی برای شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز برق تأکید کرد و مشارکت شهروندان در گزارش موارد مشکوک را عاملی مؤثر در حفاظت از سرمایه‌های ملی و تأمین برق پایدار برای شهر تهران دانست.