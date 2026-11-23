به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده سپاه شهرستان بیضا گفت: همزمان با هفته بسیج، ۵۰ نفر از دانش آموزان دختر مدارس این شهرستان در قالب کاروان راهیان نور به مدت سه روز عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

سرهنگ پاسدار تقیان با بیان اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی و سیاحتی از برنامه‌های این کاروان است افزود: کاروان راهیان نور این شهرستان از مناطق عملیاتی شلمچه، هویزه، اروندرود، معراج الشهدا و دارخمین بازدید می‌کنند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.