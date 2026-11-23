پرچم میزبانی بیست‌وچهارمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی(ع) با حضور نماینده ولی‌فقیه در مازندران و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به مسئولان استان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پرچم میزبانی بیست‌وچهارمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) در مراسم «شکوه ایثار» با حضور نماینده ولی‌فقیه در مازندران و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به مسئولان استان اهدا شد.

این مراسم با حضور آیت‌الله محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران، سوادکوهی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مردم شهیدپرور ساری در اجتماعات شبانه مرکز استان برگزار شد و از مقام مادران و همسران شهدا تجلیل به عمل آمد.

بیست‌وچهارمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) سال آینده به میزبانی مازندران برگزار می‌شود. ترویج فرهنگ عاشورا، تکریم پیشکسوتان مداحی و خادمان اهل‌بیت (ع)، پاسداشت سنت روضه‌خوانی و انتقال میراث معنوی مکتب حسینی به نسل‌های آینده از اهداف این اجلاس است.

برگزاری روضه‌های خانگی، آزادی زندانیان نیازمند، کارگاه‌های تخصصی، اجلاسیه بانوان و تجلیل از پیرغلامان، مادحین و خادمان اهل‌بیت (ع) از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد است.

میزبانی این اجلاس، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های دینی، فرهنگی و آیینی مازندران و حضور و مشارکت هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های مردمی استان در یک رویداد بین‌المللی خواهد بود.