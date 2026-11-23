نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: آنچه امروز انقلاب اسلامی از امنیت، عزت، پیشرفت و حفظ ارزش‌های دینی در اختیار دارد، از برکت خون پاک شهدا است.

عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی به برکت خون شهدا محقق شد

عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی به برکت خون شهدا محقق شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با خانواده شهیدان محمدعلی و علی اکبر کریانی پاک از شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و جمعی از خانواده شهدای هوافضای سپاه استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جایگاه آنان را فراتر از توصیف‌های زبانی دانست و گفت: شهدا برگزیدگان الهی و برندگان میدان ارزش‌ها هستند و آنچه امروز جامعه از امنیت، عزت، پیشرفت و حفظ ارزش‌های دینی در اختیار دارد، از برکت خون پاک آنان است.

آیت الله عبادی با اشاره به نقش خانواده‌های شهدا در تربیت انسان‌های بااراده و مؤمن گفت: بزرگ‌ترین خصلت انسان، اراده است و امروز میدان اصلی رویارویی، میدان اراده‌هاست؛ همان‌گونه که مشاهده می‌کنید در برابر اراده ملت ایران، قدرت‌های بزرگ جهانی با چالش مواجه شده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن در سال‌های گذشته از ابزار‌های مختلف برای تضعیف و براندازی نظام جمهوری اسلامی استفاده کرده است، افزود: آمریکا و متحدانش در طول ۴۷ سال گذشته از هر فرصتی برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده کردند و انواع فتنه‌ها، کودتا، جنگ‌ها و توطئه‌ها را به کار گرفته‌اند، اما اراده ملت ایران و توکل بر خداوند مانع تحقق اهداف دشمنان شده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌ها و توطئه‌ها، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است، گفت: آنچه در این مسیر اهمیت دارد، اراده‌ای است که با ایمان و توکل بر خداوند تقویت شده و اجازه نداده است ملت ایران در برابر فشار‌های دشمن عقب‌نشینی کند.