مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل از اخذ مجوز واردات خودرو‌های پنج سال کارکرده و امکان پلاک‌گذاری دائمی برای آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اسلام محمدی روز دوشنبه افزود: پیشتر مجوز پلاک گذاری و ترخیص خودرو‌های صفر کیلومتر از منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل اخذ شده بود و فرایند آن همچنان ادامه دارد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در روز‌های اخیر مجوز واردات، پلاک گذاری و ترخیص خودرو‌های پنج سال کارکرده و دائمی کردن پلاک آنها نیز اخذ شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل با اشاره به اهمیت اخذ این مجوز در توسعه منطقه بیان کرد: این دستاورد، دامنه انتخاب متقاضیان خودرو‌های خارجی را گسترده می‌کند و امکان بهره‌مندی از خودرو‌های خارجی باکیفیت و با قیمت مناسب‌تر را برای شهروندان فراهم می‌سازد.

محمدی با تأکید بر تداوم پیگیری‌ها برای تسهیل فرایند‌ها اضافه کرد: این مجوز، گام مهمی در تکمیل سبد خدمات خودرویی منطقه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل تمام تلاش خود را برای فراهم‌کردن شرایط بهتر برای سرمایه‌گذاران و شهروندان به کار می‌گیرد و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل افزود: فراهم شدن امکان تردد خودرو‌ها در محدوده استان گامی مهم در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه آزاد و بهره‌مندی مردم از مزایای آن است و به رونق تجارت، سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال در منطقه کمک می‌کند.

محمدی با اشاره به اینکه مردم استان باید از ظرفیت‌های ایجاد شده در منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل نهایت استفاده را ببرند، گفت: جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در کنار واردات کالا‌های اساسی و خودرو از اولویت‌های تعیین‌شده برای منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل است.