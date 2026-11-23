طرح کشت حفاظتی گندم و جو با هدف مدیریت بهینه منابع آب و خاک در شهرستان پاسارگاد در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد گفت: طرح کشت حفاظتی گندم و جو در ۸۰۰ هکتار از زمین‌های این شهرستان در راستای مدیریت بهینه منابع آب و خاک، توسعه روش‌های نوین کشت به خصوص کشت روی پشته در حال اجرا است.

علی همتی با بیان اینکه ۱۵ دستگاه کارنده مخصوص کشت روی پشته فعال و تاکنون کشت در حدود ۷۰۰ هکتار اجرا شده است افزود: توسعه کشاورزی حفاظتی و ترویج روش‌های جدید کشت، نقش موثری در پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و صیانت از منابع طبیعی شهرستان پاسارگاد دارد.