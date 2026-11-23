رئیس کل دادگستری استان به همراه دادستان مرکز استان و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان در دیدار مردمی، به درخواست و مشکلات قضایی ۲۰۸ نفر از مراجعان رسیدگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محبوب افراسیاب، در دیدار مردمی روز‌های دوشنبه هر هفته افزود: در این دیدار مستقیم با مراجعان درخواست‌ها و مشکلات قضایی مراجعان از جمله تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام، پذیرش اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷، تخفیف در مجازات و خلع ید با مسئولان مربوطه مطرح کردند و دستورات لازم در پاسخ به آنان صادر شد.

وی با بیان اینکه طبق روال دوشنبه‌های هر هفته امروز نیز زمینه ملاقات مستقیم با ۲۰۸ نفر از مراجعان و پاسخگویی به آنان فراهم شد، گفت: پذیرش و رسیدگی به مشکلات قضایی مراجعان با رویکرد دسترسی آسان مسئولان قضایی در سالن ورودی دادگستری ادامه می‌یابد.

افراسیاب تسهیل گری، تسریع در امر دادرسی و دسترسی آسان مردم برای حل مشکلات قضایی آنها را رویکرد دادگستری استان در تمامی حوزه‌های قضایی در استان بیان کرد و گفت: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به مشکلات مردم و شفافیت در پاسخگویی، مهمترین هدف ما از این دیدار‌ها باید کاهش مشکلات قضایی مردم باشد.