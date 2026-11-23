طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی با هدف شناسایی مسائل و ظرفیت‌های محلات برای رفع مشکلات، همزمان با سراسر کشور در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان در این مراسم که به صورت وبیناری و با حضور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زیرساخت‌های اجرای طرح محله‌محوری گفت: برای تحقق نقش محوری مساجد در مدیریت محلات، باید سه موضوع اساسی شامل تأمین منابع مالی پایدار برای مساجد، استفاده از ظرفیت مدارس و تشکیل شورای فرهنگی و اجتماعی محلات مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله شعبانی موثقی در ادامه با بیان اینکه بدون تشکیل شورای فرهنگی و اجتماعی، محله‌محوری به شکل واقعی محقق نمی‌شود افزود: این شورا باید با مشارکت مجموعه‌های مختلف از جمله بسیج، دولت و فعالان مسجد شکل بگیرد تا زمینه مشارکت و هم‌افزایی برای حل مسائل محلات فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت قانونی و اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای حمایت از مساجد بر ضرورت پیگیری تأمین منابع پایدار و استفاده از ظرفیت مدارس در محلاتی که مسجد از امکانات و زیرساخت کافی برخوردار نیست تأکید کرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان نیز هدف اصلی اجرای این طرح را شناسایی مسائل و ظرفیت‌های محلات و استفاده از توان مردم و نخبگان برای حل مشکلات عنوان کرد و گفت: تاکنون ۷۳۱ محله در استان همدان شناسایی و شورای محله در آنها تشکیل شده است و در گام نخست، اجرای طرح در ۱۲۳ محله آغاز می‌شود.

سردار زارع کمالی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای کامل طرح در محلات استان افزود: امیدواریم در کمتر از دو سال آینده، طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی در همه محلات استان اجرایی شود.

سردار زارع‌کمالی همچنین ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه محله‌ای را از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع مشکلات محلات برشمرد و گفت: بر اساس توافق انجام‌شده، دولت به میزان آورده مردم در این صندوق‌ها، منابع مالی اختصاص می‌دهد تا توان محلات برای حل مسائل و مشکلات افزایش یابد.

در پایان این مراسم از بسیجیان نمونه و مربیان بسیجی با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.