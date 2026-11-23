به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علی‌محمدی با اشاره به خدمات امدادی و حمایتی ارائه‌شده به حادثه‌دیدگان در آبان ماه گفت: در مجموع ۳ هزار و ۳۸۳ نفر از خدمات امدادرسانی بهره‌مند شدند و ۲ هزار و ۴۷۷ نفر اقلام غذایی و ۲ هزار و ۶۷۵ نفر نیز اقلام زیستی دریافت کردند.

وی افزود: در این مدت ۳۰ حادثه در استان به وقوع پیوست که در مجموع ۷۳۰ خانوار و ۳ هزار و ۴۲۶ نفر را تحت تأثیر قرار داد.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، در جریان این حوادث، ۲۹ نفر مصدوم شدند که ۱۶ نفر از آنان با تلاش نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.



علی‌محمدی در پایان با قدردانی از تلاش امدادگران و نجاتگران استان، بر تداوم آمادگی نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای حضور به‌موقع در حوادث و ارائه خدمات امدادی و حمایتی به آسیب‌دیدگان تأکید کرد.