وزیر نیرو با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آنان را بهترین افراد جامعه و سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی خواند و گفت: خدمت‌رسانی شبانه‌روزی در صنعت آب و برق، ادامه‌دهنده راه پربار شهدا و ایثارگران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در آیین معنوی وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید گمنام در ستاد وزارت نیرو، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با ابراز تمنای اینکه نامش در دفتر شهدا ثبت شود، گفت: شهدا و شهدای گمنام بهترین افراد در میان مردم هستند و جان خود را با آگاهی و معرفت در راه اعتلای نظام اسلامی فدا کردند.

وی با اشاره به استمرار فرهنگ ایثار و مقاومت در عرصه‌های مختلف کشور افزود: مقاومت ملت بزرگ ایران از دوران دفاع مقدس تا به امروز جریان داشته و امروز دفاع از کشور و صیانت از کیان آن، علاوه بر میادین نبرد، در سنگر خطیر خدمت‌رسانی صنعت آب و برق نیز با همان روحیه ادامه دارد.

وزیر نیرو با اشاره به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌ها در حملات اخیر دشمنان و تلاش شبانه‌روزی متخصصان این صنعت یادآور شد: در مسیر خدمت به مردم و پایداری شبکه آب و برق کشور، متخصصان و نخبگان زیادی جان خود را فدا کرده‌اند؛ چنان‌که در حملات اخیر به تأسیسات زیربنایی، ۱۴ متخصص صنعت برق از جمله نخبگان و بانوان متخصص به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

علی‌آبادی حمله به تأسیسات حیاتی آب و برق را که ارتباط مستقیمی با زندگی و آرامش مردم دارند، مصداق بارز جنایت جنگی و اقدام تروریستی خواند و تأکید کرد: با وجود آسیب‌دیدن بیش از ۲ هزار نقطه در این حملات، به لطف فداکاری و غیرت کارکنان صنعت، تأمین آب و برق کشور حفظ شد و دشمنان به اهداف خود نرسیدند.

وزیر نیرو با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، از جمله شهدای صنعت برق و آب و خانواده‌های حاضر در این مراسم معنوی گفت: خون پاک شهدا، ضامن پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور است و مجموعه وزارت نیرو با الهام از این روحیه جهادی، با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم استوار خواهد ماند. همچنین امید است با همین روحیه میزبان خوبی برای دیگر مطهر این شهید والامقام باشیم.