رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین واقعیت‌های میدانی گفت: هلال‌احمر با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع و ارسال روزانه گزارش‌های مستند نقض حقوق بشردوستانه به ۱۹ نهاد بین‌المللی و رؤسای جمعیت‌های ملی هلال‌احمر و صلیب سرخ، برای رساندن صدای مظلومیت مردم ایران به جهان تلاش کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، در سومین جام رسانه‌ای امید، با اشاره به نقش امدادگران در عملیات‌های امدادی و تفحص پیکر شهدا اظهار کرد: امدادگران هلال‌احمر با وجود شرایط دشوار و مواجهه با صحنه‌های تأثرانگیز، با روحیه‌ای استوار و اراده‌ای محکم به مأموریت‌های خود ادامه می‌دادند و حتی هنگام تفحص پیکر شهدا نیز با زمزمه نوحه و مرثیه، به فعالیت خود ادامه می‌دادند.

وی افزود: در کنار انجام مقتدرانه مأموریت‌های امدادی، انتقال واقعیت‌های میدانی به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ مسئولیتی که با نقش‌آفرینی رسانه‌ها و فعالیت‌های تبیینی دنبال شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر جایگاه راهبردی رسانه در این جمعیت تصریح کرد: همواره تلاش کرده‌ایم دقیق‌ترین، صادقانه‌ترین و به‌موقع‌ترین اخبار را در اختیار مردم قرار دهیم و واقعیت‌های میدانی را به‌درستی در سطح بین‌المللی منعکس کنیم.

کولیوند با اشاره به اقدامات هلال‌احمر برای پیگیری موارد نقض حقوق بشردوستانه در عرصه بین‌المللی گفت: گزارش این موارد را هر روز و پیش از غروب آفتاب به ۱۹ نهاد بین‌المللی و همچنین رؤسای جمعیت‌های هلال‌احمر و صلیب سرخ ارسال می‌کردیم و این مطالبه‌گری را به‌صورت مستمر و جدی ادامه می‌دادیم. در همین راستا، معاون یکی از نهاد‌های سازمان ملل را به ایران دعوت کردیم تا از نزدیک در جریان شرایط کشور و تحولات رخ‌داده قرار گیرد و درباره این موضوعات گفت‌و‌گو کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به گفت‌وگوی خود با این مقام بین‌المللی بیان کرد: وی در این دیدار گفت آمریکا تصور می‌کرد ظرف چهار روز می‌تواند کار ایران را تمام کند، اما مردم ایران معادلات را تغییر دادند. او از انتظارات ما پرسید و من پاسخ دادم که تنها انتظارمان این است که به مسئولیت و وظیفه خود عمل کند تا تاریخ درباره عملکردش قضاوت نادرستی نداشته باشد.

کولیوند همچنین از دعوت رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به ایران خبر داد و افزود: رئیس این کمیته نیز به کشورمان سفر کرد و از نزدیک در جریان شرایط مناطق مختلف قرار گرفت. هیئت‌های بین‌المللی با حضور در ایران و بازدید میدانی از مناطق مسکونی، دانشگاهی و محله‌های غیرنظامی، امکان مشاهده مستقیم شرایط و واقعیت‌های موجود را پیدا کردند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حجم گسترده نیروی انسانی و داوطلبان این جمعیت اظهار کرد: بیش از ۶ میلیون داوطلب در جمعیت هلال‌احمر فعالیت می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از آنان را جوانان دهه هفتادی و هشتادی تشکیل می‌دهند.

وی افزود: حدود یک‌سوم داوطلبان جمعیت‌های هلال‌احمر و صلیب سرخ در سراسر جهان در ایران فعالیت می‌کنند. همچنین در جریان جنگ رمضان، حدود یک‌ونیم میلیون نفر به خانواده داوطلبان هلال‌احمر پیوستند که این موضوع نشان‌دهنده افزایش مشارکت مردمی و گسترش ظرفیت خدمت‌رسانی بشردوستانه در کشور است.

کولیوند همچنین با تبریک هفته بسیج، این نهاد را نماد ایثار، فداکاری و خدمت به مردم دانست و اظهار کرد: هفته بسیج فرصت مناسبی برای بازخوانی افتخارات و ظرفیت‌هایی است که بر پایه روحیه مسئولیت‌پذیری و خدمت شکل گرفته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای مواجهه با حوادث و تهدیدات احتمالی بیان کرد: پیش از وقوع برخی حوادث، تیم‌های واکنش سریع را تقویت کردیم تا نیرو‌های آموزش‌دیده بتوانند در شرایط مختلف، خدمات امدادی و بشردوستانه ارائه دهند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حادثه انفجار پیجر‌ها در لبنان گفت: پس از وقوع این حادثه تروریستی، جمعیت هلال‌احمر برای اعزام نیرو‌های متخصص و ارائه خدمات درمانی و امدادی وارد عمل شد و تیم‌های ایرانی در لبنان حضور یافتند.

وی ادامه داد: در ابتدا برنامه‌ریزی برای اعزام حدود ۲۰۰ نیروی متخصص انجام شده بود، اما پس از بررسی میدانی ابعاد حادثه و ارزیابی نیاز‌های درمانی آسیب‌دیدگان، اقدامات متناسب با شرایط و نیاز‌های موجود دنبال شد.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در زمان آتش‌سوزی کالیفرنیا به آمریکا نامه زدم و گفتم اگر نمی‌توانید آتش را خاموش کنید ما حاضریم به شما کمک کنیم؛ آنها پاسخ دادند که ما نیرو نمی‌خواهیم، اما اگر می‌شود کمک مالی کنید

کولیوند با اشاره به حضور و فعالیت تیم‌های واکنش سریع ایران در لبنان افزود: نیرو‌های امدادی کشورمان در ارائه خدمات بشردوستانه مشارکت داشتند و حتی در ماه مبارک رمضان نیز فعالیت‌های امدادی و حمایتی خود را ادامه دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان با تأکید بر مسئولیت رسانه‌ها در شرایط حساس کشور گفت: انعکاس دقیق واقعیت‌ها، روایتگری مسئولانه و انتقال مستند اقدامات امدادی و موارد نقض حقوق بشردوستانه به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، ضرورتی انکارناپذیر است و رسانه‌ها در این مسیر نقش مهمی در رساندن صدای مردم ایران به جهان بر عهده دارند.