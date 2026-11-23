غلامحسین شریف‌کاظمی پدر شهیدان قربانعلی و محمد شریف‌کاظمی، در ۹۰ سالگی در عباس آباد مازندران درگذشت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، غلامحسین شریف‌کاظمی، پدر شهیدان قربانعلی و محمد شریف‌کاظمی، در ۹۰ سالگی درگذشت. مرحوم غلامحسین شریف‌کاظمی با تقدیم دو فرزند خود در راه دفاع از میهن، سال‌ها فراق آنان را تحمل کرد.

مراسم تشییع پیکر پدر شهیدان شریف کاظمی ، فردا سه‌شنبه ۳ آذر، ساعت ۱۰:۳۰ صبح در گلزار شهدای زیارت‌ور عباس‌آباد برگزار می‌شود.

شهید قربانعلی شریف‌کاظمی در ۳ شهریور ۱۳۶۳، در ۲۲ سالگی در منطقه سردشت و شهید محمد شریف‌کاظمی نیز در ۳ بهمن ۱۳۶۴، در ۱۸ سالگی در منطقه مریوان به شهادت رسیدند.