به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،سید احسان عسکری در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گفت: مشکلات مربوط به سهمیه‌بندی و توزیع آرد یارانه‌ای روستاییان و عشایر با پیگیری‌های انجام‌شده در حال رفع شدن است و باید تأمین و توزیع سهمیه این اقشار در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی بیان کرد: ثبت‌نام روستاییان و عشایر در سامانه سیما مشکلاتی در زمینه سهمیه‌بندی، تأمین آرد، نحوه توزیع، قیمت‌گذاری و شرایط حمل‌ونقل آرد یارانه‌ای این اقشار ایجاد کرده است.

عسکری افزود: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده در حوزه اقتصادی وزارت کشور، شرایط برای رفع موانع و مشکلات موجود در سطح استان فراهم شده و روند برطرف شدن این مسائل در حال انجام است.

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تعاون روستایی، امور عشایر و اداره غله باید با همکاری یکدیگر برای تخصیص سهمیه آرد روستایی و عشایری استان و توزیع آن از طریق شبکه حمل‌ونقل در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

نادیا صداقت، مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز با تشریح اهداف راه‌اندازی سامانه سیما گفت: شورای آرد و نان کشور با هدف هوشمندسازی توزیع و جلوگیری از انحراف سهمیه آرد خام عشایر و روستا‌های فاقد نانوایی، از سه سال قبل طراحی این سامانه را آغاز کرد.

وی افزود: سامانه سیما، سامانه توزیع هوشمند آرد خام روستایی و عشایری است که از مهرماه امسال وارد مرحله اجرا شده و با چند سامانه ملی از جمله ثبت احوال، نانینو، تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اطلاعات دهک‌بندی ارتباط دارد.

صداقت بیان کرد: از طریق این سامانه، عاملان توزیع آرد خام روستایی و عشایری، ثبت‌نام افراد را انجام می‌دهند تا فرآیند توزیع آرد در این مناطق به‌صورت هوشمند مدیریت شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات اولیه اجرای سامانه سیما تصریح کرد: در ابتدای راه‌اندازی، این سامانه با اشکالاتی مواجه بود و ثبت‌نام نشدن افراد موجب شد حدود ۶۰ درصد آرد توزیعی به دست مصرف‌کنندگان نرسد و روستاییان و عشایر با مشکلاتی روبه‌رو شوند.

وی ادامه داد: با پیگیری استاندار و مکاتبات انجام‌شده با مرکز کشور، تلاش‌ها برای رفع مشکلات سامانه و ایجاد گشایش در روند توزیع آرد انجام شد و اکنون اشکالات موجود در حال برطرف شدن است.

صداقت خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان‌ها نیز هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم با فرمانداران و مدیران تعاون روستایی انجام شده تا موانع موجود در مسیر توزیع آرد برطرف شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شوراها، تعاون روستایی و امور عشایر شهرستان‌ها خواست با همکاری و تعامل، موزعان آرد را در سریع‌ترین زمان ممکن به توزیع سهمیه‌های اختصاص‌یافته ملزم کنند.

وی تأکید کرد: هرگونه کوتاهی یا ترک فعل که امنیت غذایی و دسترسی مردم به نان را با مشکل مواجه کند، بدون اغماض پیگیری خواهد شد و در صورت احراز تخلف، موضوع از طریق مراجع قضایی دنبال می‌شود.