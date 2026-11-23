کارشناسان درباره خطرات اسباب‌بازی‌های مجهز به هوش مصنوعی برای حریم خصوصی، ایمنی و رشد شناختی و اجتماعی کودکان هشدار می‌دهند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از مؤسسه بروکینگز، گسترش استفاده از هوش مصنوعی در صنعت اسباب‌بازی، نگرانی‌ها درباره تأثیر این محصولات بر رشد کودکان را افزایش داده است. بر اساس تحلیل این مؤسسه، اسباب‌بازی‌های هوشمند برخلاف نمونه‌های سنتی، ممکن است به‌جای تقویت تخیل و خلاقیت، فعالیت کودکان را هدایت کنند و فرصت تعامل انسانی و بازی‌های مشارکتی را کاهش دهند.

در همین زمینه، مؤسسه «Common Sense Media» در ارزیابی خود، سطح خطر برخی اسباب‌بازی‌های مجهز به هوش مصنوعی را «غیرقابل‌قبول» اعلام کرده است. بررسی‌های این مؤسسه نشان می‌دهد برخی محصولات، از جمله ربات «Miko»، در پاسخ به پرسش‌های کودکان پیشنهاد‌های بالقوه خطرناکی ارائه کرده‌اند. گزارش سازمان آمریکایی حمایت از منافع عمومی «PIRG» نیز از ادامه مشکلات ایمنی در شماری از این محصولات حکایت دارد.

نگرانی‌ها درباره این فناوری به حوزه قانون‌گذاری نیز رسیده است. ایالت کالیفرنیا قانونی برای ممنوعیت چهار‌ساله تولید و فروش اسباب‌بازی‌های مجهز به چت‌بات هوش مصنوعی برای کودکان زیر ۱۶ سال تصویب کرده است.

با این حال، نتایج نظرسنجی مؤسسه «Common Sense Media» نشان می‌دهد ۴۹ درصد والدین این محصولات را خریداری کرده‌اند یا به خرید آنها تمایل دارند.

کارشناسان معتقدند اسباب‌بازی‌های هوشمند باید به‌جای جایگزینی روابط انسانی، زمینه همکاری، حل مسئله و پرورش خلاقیت کودکان را فراهم کنند. از این رو، محصولاتی مانند بلوک‌های ساختنی و بازی‌های مشارکتی همچنان از گزینه‌های مناسب برای تقویت مهارت‌های شناختی و اجتماعی کودکان به شمار می‌روند.