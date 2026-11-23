سامانه هوشمند حکمرانی، رصد و آینده پژوهی پوشاک ایرانی، اسلامی با عنوان ترند پوش به همت سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، طراحی و تدوین و به مناسبت هفته بسیج رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طراح و توسعه دهنده سامانه ترند پوش گفت:ترند پوش، یک زیرساخت هوشمند و راهبردی در حوزه حکمرانی صنعت پوشاک است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تحلیل کلان‌داده‌ها، رصد محیطی، تحلیل روند‌ها و روش‌های آینده‌پژوهی، به شناخت، پایش، تحلیل و پشتیبانی از راهبری و سیاست‌گذاری در زیست‌بوم صنعت پوشاک می‌پردازد.

امین مهاجرانی افزود: پایش مستمر تحول‌های پوشاک و مد در بعد جهانی و تبدیل آن به پوشاک ایرانی، بازار، رفتار و فعالیت بازیگران و سیگنال‌های نوظهور در صنعت پوشاک، به‌منظور شناخت وضع موجود، شناسایی تغییرات و فراهم‌سازی اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی راهبردی از کارکرد‌های این سامانه است.

وی اضافه کرد: سامانه ترند پوش با تحلیل روند‌های پوشش، شناخت ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، هویتی و اجتماعی پوشاک ایرانی، بررسی الگو‌های مصرف و سبک پوشش، تحلیل جریان‌های اثرگذار و فراهم‌سازی ظرفیت‌های هوشمند برای انطباق، بومی‌سازی و توسعه الگو‌های پوشاک متناسب با هویت، فرهنگ و ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی فراتر از یک ابزار تخصصی، هدفمند صنعت پوشاک ایرانی اسلامی را پشتیبانی و توسعه می‌دهد.

سامانه ترند پوش در مدت دو سال به همت سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، طراحی و تدوین شده است و به زودی به صورت نرم افزار کاربردی در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.