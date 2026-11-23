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وزیر علوم برای درگذشت استاد فرزانه، دکتر مهدی گلشنی پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر علوم برای درگذشت استاد فرزانه، دکتر مهدی گلشنی پیام تسلیت صادر کرد.
متن پیام به شرح ذیل است.
بسم الله الرحمن الرحیم
انّاللّه و انّاالیه راجعون
خبر درگذشت استاد فرهیخته، جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، چهرهٔ ماندگار رشته فیزیک، دارنده نشان درجه یک دانش و عضو پیوسته فرهنگستان علوم، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.
این ضایعه تلخ را به خانواده محترم و داغدیده آن روانشاد و جامعه دانشگاهی کشور، همکاران، استادان و دانشجویانش در آن دانشگاه صمیمانه تسلیت گفته، از درگاه پروردگار متعال برای آن استاد خدوم، علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواهانم.
قطعاً جامعه علمی کشور تلاشهای صادقانه آن مرحوم را از یاد نخواهد برد. آرزومندم روح پاک آن استاد برجسته که عمر پربرکت خود را صرف علم و دانش و تربیت دانشجویان کرده است، قرین رحمت بیکران الهی باشد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
این پیام در مراسم تشیع استاد فقید قرائت شد.