به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر علوم برای درگذشت استاد فرزانه، دکتر مهدی گلشنی پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است.

بسم الله الرحمن الرحیم

انّاللّه و انّاالیه راجعون

خبر درگذشت استاد فرهیخته، جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، چهرهٔ ماندگار رشته فیزیک، دارنده نشان درجه یک دانش و عضو پیوسته فرهنگستان علوم، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

این ضایعه تلخ را به خانواده محترم و داغدیده آن روان‌شاد و جامعه دانشگاهی کشور، همکاران، استادان و دانشجویانش در آن دانشگاه صمیمانه تسلیت گفته، از درگاه پروردگار متعال برای آن استاد خدوم، علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواهانم.

قطعاً جامعه علمی کشور تلاش‌های صادقانه آن مرحوم را از یاد نخواهد برد. آرزومندم روح پاک آن استاد برجسته که عمر پربرکت خود را صرف علم و دانش و تربیت دانشجویان کرده است، قرین رحمت بیکران الهی باشد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

این پیام در مراسم تشیع استاد فقید قرائت شد.