به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بهرام سلطانی مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: در سال ۱۴۰۵ با مشارکت ۲۵ هزار و ۵۷۵ مؤدی مالیاتی، اعتبار مورد نیاز تمامی ۱۴۰ طرح ملی و استانی طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در مازندران تأمین شد.

وی افزود: مجموع اعتبار این طرحها یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و میزان مشارکت مؤدیان در این طرح نسبت به سال گذشته ۱۳۵ درصد افزایش یافته است.

سلطانی با اشاره به طرح احداث پل سفید گفت: این طرح به طول ۷۰۰ متر، با مشارکت ۲ هزار و ۵۸۳ مؤدی مالیاتی تأمین اعتبار شده و از نظر تعداد مشارکت‌کنندگان، رتبه نهم کشور را به دست آورده است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه این طرح امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات را در چارچوب ضوابط برای مؤدیان فراهم می‌کند، افزود: مؤدیان می‌توانند از میان طرحهای اولویت‌دار معرفی‌شده، طرح مورد نظر خود را انتخاب کنند و در تأمین منابع مالی طرحهای عمرانی، خدماتی و زیربنایی سهیم شوند.

وی تأمین اعتبار کامل طرحهای پیش‌بینی‌شده را حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی، تلاش کارکنان امور مالیاتی و مشارکت مؤدیان دانست و گفت: این شیوه علاوه بر شفافیت در تخصیص منابع مالیاتی، زمینه مشارکت مستقیم مردم در روند توسعه استان را فراهم می‌کند.