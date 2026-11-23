عملیات زیرسازی و بهسازی آسفالت مسیر برگشت محور مراغه _ بناب به پایان رسید و از امروز زیر بار ترافیک رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس اداره راهداری مراغه گفت: باند برگشت این مسیر به طول حدود ۳.۵ کیلومتر و با اعتبار ۳۷ میلیارد تومان اجرا و از امروز به بهره برداری رسید.

علیرضا ملارحیمی افزود: باند رفت این مسیر نیز سال آینده اجرا و به بهره برداری خواهد رسید و مسافت کل آسفالت مسیر رفت و برگشت به طول هفت کیلومتر و با تخصیص اعتبار ۶۴ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

به گفته رئیس اداره راهداری مراغه اوج تردد خودرو‌ها در این مسیر در روز‌های پررفت و آمد ۱۱ هزار و کم تردد ۶ هزار دستگاه است.

ملارحیمی اظهار کرد: جاده مراغه – بناب یکی از مسیر‌های مهم ارتباطی منطقه است و بهسازی آسفالت آن، تأثیر بسزایی در بهبود تردد و ایمنی شهروندان خواهد داشت.