کادر فنی تیم ملی نوجوانان، اسامی جودوکاهای اعزامی به رقابت‌های المپیک دانش‌آموزی برزیل را در دو بخش دختران و پسران اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی جودوکاران منتخب برای حضور در رقابت‌های المپیک دانش‌آموزی برزیل مشخص شد. این مسابقات از ۱۴ آذرماه آغاز می‌شود و تا ۱۷ آذرماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی نوجوانان ترکیب جودوکاران اعزامی ایران در بخش پسران به شرح زیر است:

بخش پسران:

وزن ۶۰- کیلوگرم: امیرحسین سعادتی

وزن ۶۶- کیلوگرم: امیر تقی‌زاده

وزن ۷۳- کیلوگرم: سامان سلیمانی

وزن ۸۱- کیلوگرم: سبحان حکیمی

وزن ۹۰- کیلوگرم: پوریا کارگر و امیررضا علیزاده

وزن ۹۰+ کیلوگرم: امیرمحمد رشیدی‌فر

مسعود حاجی‌آخوندزاده به‌عنوان سرمربی و حبیب‌الله ایگدر به‌عنوان مربی، هدایت تیم پسران را بر عهده خواهند داشت.

همچنین در بخش دختران شش جودوکا در اوزان مختلف به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد که اسامی آنها به شرح زیر است:

بخش دختران:

وزن ۴۴- کیلوگرم: سارا سودمند

وزن ۴۸- کیلوگرم: زینب قادری

وزن ۵۲- کیلوگرم: مهسا شکیبایی

وزن ۵۷- کیلوگرم: یلدا نظری

وزن ۶۳- کیلوگرم: یلدا بهرامی

وزن ۷۰- کیلوگرم: ساجده یاری

سحر چغلوند به‌عنوان سرمربی و مریم بهاروند به‌عنوان مدیر فنی کادر فنی تیم دختران را تشکیل می‌دهند.

حسین نوین جودوکار وزن ۹۰- کیلوگرم که پیش از این در فهرست نفرات اعزامی به رقابت‌های المپیک دانش‌آموزی برزیل قرار داشت در پی حواشی به‌وجودآمده در جریان دیدار فینال مسابقات لیگ آینده‌سازان از ترکیب تیم ملی کنار گذاشته شد.

بدین ترتیب تیم جودوی دانش‌آموزی ایران با ترکیبی متشکل از ۱۲ جودوکا در دو بخش دختران و پسران آماده حضور در رقابت‌های المپیک دانش‌آموزی برزیل خواهد شد.