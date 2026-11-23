به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان گفت: تاکنون ۳۶ تیم از دانشگاه‌های استان برای شرکت در این رقابت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

احمد پایداری در نشست خبری تشریح جزئیات پانزدهمین دوره مسابقات مناظره ملی دانشجویان ایران گفت: با توجه به استقبال دانشجویان، مهلت ثبت‌نام این دوره تا ششم آذر تمدید شده است.

وی افزود: مرحله استانی مسابقات تا بهمن‌ماه به پایان می‌رسد و تیم‌های برگزیده در بهار سال ۱۴۰۶ در مرحله کشوری رقابت خواهند کرد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان، هدف اصلی این مسابقات را آموزش مهارت اندیشیدن، تحقیق، استدلال و گفت‌وگوی مستدل به دانشجویان دانست و گفت: در این رقابت‌ها سه داور، استدلال‌ها و مطالب ارائه‌شده از سوی تیم‌ها را ارزیابی می‌کنند و به اظهارات فاقد پشتوانه علمی و مستند امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

پایداری با اشاره به شیوه برگزاری مسابقات اظهار داشت: شرکت‌کنندگان در قالب تیم‌های چهار نفره رقابت می‌کنند که دو نفر از اعضای هر تیم مسئولیت تحقیق و بررسی استدلال‌های گروه مقابل را برعهده دارند و نکات لازم را برای پاسخ‌گویی دقیق‌تر در اختیار سخنرانان تیم خود قرار می‌دهند.

وی با اشاره به جایگاه اصفهان در این رقابت‌ها گفت: این استان در چهار دوره گذشته به‌طور معمول حدود ۱۰ درصد تیم‌های شرکت‌کننده در مرحله کشوری را به خود اختصاص داده است.

پایداری افزود: دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان، پیام‌نور، فرهنگیان و واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی از جمله مراکز دانشگاهی استان هستند که دانشجویان آنها از این مسابقات استقبال کرده‌اند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان با بیان اینکه حضور در این مسابقات موجب ارتقای مهارت بیان و توانایی استدلال دانشجویان می‌شود، گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی فن بیان، فلسفه، منطق و ادبیات با حضور استادان متخصص نیز از برنامه‌های جانبی این دوره است.

وی با اشاره به سابقه میزبانی اصفهان در مسابقات مناظره دانشجویی اظهار داشت: اصفهان در دوره‌های دوازدهم و سیزدهم میزبان مرحله منطقه‌ای بود و حدود ۱۰۰ دانشجو از ۱۰ استان کشور در این رقابت‌ها حضور داشتند.

پایداری ادامه داد: در دوره چهاردهم نیز اصفهان برای نخستین بار میزبان مرحله کشوری شد و شهریور امسال ۶۴ تیم از سراسر کشور به مدت یک هفته در این استان با یکدیگر رقابت کردند.

وی در پایان گفت: هر سال حدود ۳۰ گزاره متناسب با مسائل روز جامعه برای مناظره انتخاب می‌شود که موضوعاتی همچون محیط زیست، آلودگی هوا، زاینده‌رود، جنگ و صلح و مذاکره را شامل می‌شود.