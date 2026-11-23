به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان محمدعلی کاظمی رئیس دانشگاه ملی مهارت استان گفت: رویداد پله یک مسابقه‌ی تولید محتوا در رشته‌های بازی سازی، برنامه نویسی و ویدئوگرافی در انیمیشن و ری ال ویژه‌ی داشجویان علاقمند در همه‌ی رشته‌های دانشگاهی است، این رویداد برای دومین سال با همکاری دانشگاه ملی مهارت استان و سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری ۱۵ بهمن برگزار خواهد شد، در همان روز داوری انجام می‌شود و برگزیدگان برای رقابت در مرحله‌ی پایانی معرفی می‌شوند.

کاظمی افزود: دانشجویان علاقمند می‌توانند با مراجعه به نماینده‌ی رویداد پله در دانشگاه خود و ارائه‌ی آثار، برای شرکت در رویداد اعلام آمادگی کنند، تا ۱۰ دی فرصت برای ارسال آثار وجود دارد.