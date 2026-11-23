رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزای فصلی در استان، گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال را از گروه‌های دارای بیشترین موارد ابتلا این بیماری دانست و گفت: افزایش حضور افراد در فضا‌های بسته، فرصت انتقال ویروس‌های تنفسی را افزایش می‌دهد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، دکتر اله‌کرم اخلاقی با اشاره به افزایش گردش ویروس‌های تنفسی و به‌ویژه آنفلوانزای فصلی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: با فرارسیدن فصل سرد سال و افزایش احتمال انتقال بیماری‌های تنفسی، اطلاع‌رسانی دقیق، علمی و به‌موقع به مردم اهمیت ویژه‌ای دارد. آگاهی‌بخشی صحیح می‌تواند ضمن کمک به پیشگیری از بیماری، از شکل‌گیری نگرانی‌های غیرضروری در جامعه نیز جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه آنفلوانزا یک بیماری ویروسی حاد دستگاه تنفسی است که بیشتر از سوی ویروس‌های نوع A و B ایجاد می‌شود، افزود: این بیماری با سرماخوردگی معمولی تفاوت دارد و ممکن است با شروع ناگهانی تب، بدن‌درد، سردرد، سرفه، گلودرد، ضعف و بی‌حالی قابل‌توجه همراه باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تشریح عوامل مؤثر بر افزایش انتقال بیماری در فصل پاییز و زمستان، تصریح کرد: افزایش حضور افراد در فضا‌های بسته، کاهش تهویه طبیعی محیط‌ها، تجمع در کلاس‌های درس و محیط‌های کاری و تماس‌های نزدیک و مستمر، از جمله عواملی هستند که فرصت انتقال ویروس‌های تنفسی را افزایش می‌دهند.

افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در استان بوشهر

دکتر اخلاقی با اشاره به آخرین گزارش‌های نظام مراقبت بیماری‌های تنفسی وزارت بهداشت در آبان ۱۴۰۵ بیان کرد: بر اساس گزارش منتشرشده در ۱۸ آبان، نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در نظام مراقبت کشور به ۲۲.۵ درصد رسیده است و استان بوشهر نیز با ثبت نسبت ۵۱ درصد، در میان استان‌های دارای میزان مثبت بالای این بیماری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در گزارش هفته سوم آبان، بیشترین موارد مثبت آنفلوانزا در گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال گزارش شده است که ضرورت توجه بیشتر به وضعیت سلامت کودکان و نوجوانان و اجرای جدی‌تر اقدامات پیشگیرانه در محیط‌های آموزشی را نشان می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اهمیت توجه به محیط‌های آموزشی در کنترل بیماری اظهار داشت: دانش‌آموزان به دلیل شرایط حضور در مدارس، در معرض تماس‌های نزدیک و مکرر با یکدیگر قرار دارند. کلاس‌های پرتراکم، استفاده مشترک از امکانات و حضور طولانی‌مدت در یک فضای آموزشی، به‌ویژه زمانی که تهویه مناسبی وجود نداشته باشد، امکان انتقال ویروس را افزایش می‌دهد.

وی افزود: از سوی دیگر، دانش‌آموزان پس از پایان ساعات آموزشی به محیط خانواده بازمی‌گردند و در ارتباط با والدین، سالمندان و سایر اعضای خانواده قرار می‌گیرند. به همین دلیل، انتقال بیماری در محیط مدرسه می‌تواند به گسترش آن در خانواده و جامعه نیز منجر شود و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و گروه‌های آسیب‌پذیر را در معرض خطر قرار دهد.

دکتر اخلاقی با اشاره به نقش مدارس در زنجیره انتقال بیماری تصریح کرد: مدرسه فقط محل حضور دانش‌آموزان نیست، بلکه یکی از کانون‌های ارتباطی میان جامعه دانش‌آموزی و خانواده‌ها محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو، کنترل بیماری در این محیط‌ها می‌تواند در کاهش انتقال آن در سطح جامعه نیز مؤثر باشد.

تعطیلی مدارس، اقدامی موقت و متناسب با شرایط اپیدمیولوژیک

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درباره ضرورت تعطیلی موقت مدارس در شرایط افزایش بیماری‌های تنفسی گفت: تعطیلی مدارس در صورت افزایش قابل‌توجه موارد ابتلا، یکی از اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه برای کاهش تماس‌های نزدیک و محدود کردن فرصت انتقال ویروس است، این تصمیم می‌تواند به کاهش سرعت انتشار بیماری، جلوگیری از انتقال آن به خانواده‌ها، حفاظت از سلامت دانش‌آموزان و کارکنان آموزشی و کاهش فشار بر مراکز درمانی کمک کند.

وی ادامه داد: کاهش تجمع دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی، فرصت انتقال ویروس را محدود می‌کند و از سوی دیگر، می‌تواند احتمال انتقال بیماری به والدین، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای را کاهش دهد. همچنین کنترل روند ابتلا، از افزایش ناگهانی مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها جلوگیری می‌کند و فرصت بیشتری برای مدیریت بیماران نیازمند مراقبت پزشکی در اختیار نظام سلامت قرار می‌دهد.

دکتر اخلاقی با تأکید بر اینکه تعطیلی مدارس نباید نخستین یا تنها راهکار مقابله با آنفلوانزا تلقی شود، یادآور شد: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس باید بر اساس شدت و روند بیماری، میزان غیبت دانش‌آموزان به دلیل ابتلا، وضعیت شیوع در جامعه، ظرفیت ارائه خدمات سلامت و ارزیابی‌های کارشناسی انجام شود.

وی افزود: در بسیاری از شرایط، اقداماتی مانند جلوگیری از حضور دانش‌آموزان بیمار در مدرسه، افزایش تهویه کلاس‌ها، رعایت بهداشت دست‌ها و کاهش تراکم و تماس‌های غیرضروری می‌تواند به کنترل بیماری کمک کند و در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: در صورت ضرورت، تعطیلی مدارس باید اقدامی موقت، هدفمند و متناسب با شرایط بهداشتی باشد و با هماهنگی مراجع مسئول و بر اساس شواهد و ارزیابی‌های کارشناسی انجام شود.

گروه‌های پرخطر در معرض عوارض آنفلوانزا

دکتر اخلاقی با اشاره به اینکه همه افراد ممکن است به آنفلوانزا مبتلا شوند، گفت: اگرچه این بیماری در بسیاری از افراد با مراقبت مناسب بهبود پیدا می‌کند، اما برخی گروه‌ها بیشتر در معرض عوارض شدید آن قرار دارند. کودکان خردسال، به‌ویژه زیر پنج سال، سالمندان، زنان باردار، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی، کلیوی و بیماری‌های مزمن و همچنین افراد دارای ضعف سیستم ایمنی از جمله این گروه‌ها هستند.

وی ادامه داد: در این افراد، توجه به علائم بیماری و مراجعه به‌موقع به پزشک اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ابتلا به آنفلوانزا ممکن است در افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای با عوارض جدی‌تری همراه باشد.

ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر نقش مشارکت مردم در کنترل بیماری‌های تنفسی اظهار کرد: پیشگیری از آنفلوانزا تنها بر عهده نظام سلامت نیست و همکاری خانواده‌ها و رعایت توصیه‌های بهداشتی از سوی شهروندان نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش موارد ابتلا دارد.

وی با اشاره به ضرورت خودداری افراد بیمار از حضور در محیط‌های عمومی، تصریح کرد: افرادی که علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد و بدن‌درد دارند، باید تا زمان بهبودی از حضور در مدرسه، محل کار و تجمعات خودداری کنند. خانواده‌ها نیز از فرستادن دانش‌آموزان دارای علائم بیماری به مدرسه پرهیز کنند.

دکتر اخلاقی ادامه داد: پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه با دستمال یا قسمت داخلی آرنج، شست‌وشوی منظم دست‌ها با آب و صابون، تهویه مناسب محیط‌های آموزشی، اداری و خانگی و پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است.

وی افزود: افرادی که دارای علائم تنفسی هستند و ناگزیر در مجاورت گروه‌های آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند، باید از ماسک مناسب استفاده کنند و تا حد امکان تماس خود را با سالمندان و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای کاهش دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اهمیت واکسیناسیون آنفلوانزا برای گروه‌های واجد شرایط، یادآور شد: افراد در معرض خطر، به‌ویژه کسانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، می‌توانند درباره ضرورت واکسیناسیون با پزشک یا مراکز بهداشتی مشورت کنند.

وی همچنین درباره مصرف دارو در زمان ابتلا به آنفلوانزا هشدار داد و گفت: از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها و دارو‌های ضدویروس باید خودداری شود؛ زیرا آنتی‌بیوتیک‌ها بر ویروس آنفلوانزا اثری ندارند و دارو‌های ضدویروس نیز باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شوند.

علائم هشدار آنفلوانزا را جدی بگیرید

دکتر اخلاقی با تأکید بر ضرورت شناخت علائم هشدار بیماری بیان کرد: در صورت بروز نشانه‌هایی مانند تنگی نفس، دشواری در تنفس، درد یا فشار قفسه سینه، اختلال هوشیاری، بی‌حالی شدید، کم‌آبی قابل‌توجه یا تشدید مجدد علائم پس از بهبود اولیه، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است.

وی درباره علائم هشدار در کودکان نیز اظهار کرد: تنفس سریع یا دشوار، کاهش سطح هوشیاری، بی‌حالی غیرمعمول و ناتوانی در نوشیدن مایعات از جمله نشانه‌هایی است که خانواده‌ها باید به آن توجه داشته باشند و در صورت مشاهده، برای دریافت خدمات درمانی اقدام کنند.

رصد مستمر بیماری‌های تنفسی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تشریح اقدامات این دانشگاه برای کنترل بیماری‌های تنفسی گفت: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با همکاری معاونت بهداشت، شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها، مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان‌های استان، وضعیت بیماری‌های تنفسی و آنفلوانزا را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.

وی افزود: تقویت نظام مراقبت و گزارش دهی بیماری، بررسی روند مراجعه بیماران، پیگیری موارد شدید و بستری، آموزش گروه‌های هدف و اطلاع‌رسانی عمومی از جمله اقداماتی است که در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

دکتر اخلاقی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای کنترل بیماری در محیط‌های آموزشی، تصریح کرد: همکاری با آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط برای اجرای توصیه‌های بهداشتی در مدارس و محیط‌های پرتجمع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این هماهنگی می‌تواند در پیشگیری از گسترش بیماری نقش مؤثری داشته باشد.

سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها در اولویت است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اینکه آنفلوانزا بیماری شناخته‌شده‌ای است که با رعایت اصول بهداشتی می‌توان از گسترش آن جلوگیری کرد، اظهار داشت: بی‌توجهی به توصیه‌های پیشگیرانه می‌تواند موجب افزایش موارد ابتلا و انتقال بیماری به افراد آسیب‌پذیر شود. تعطیلی موقت مدارس نیز در صورت ضرورت و بر اساس ارزیابی کارشناسی، اقدامی برای حفاظت از سلامت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه است و نباید آن را فقط محرومیت دانش‌آموزان از آموزش تلقی کرد.

وی از خانواده‌ها خواست با خودداری از فرستادن کودکان بیمار به مدرسه، رعایت بهداشت فردی و توجه به علائم هشدار، در کنترل بیماری مشارکت کنند و افزود: اصحاب رسانه نیز با اطلاع‌رسانی دقیق، مسئولانه و مبتنی بر منابع معتبر می‌توانند در ارتقای سواد سلامت جامعه و جلوگیری از انتشار شایعات نقش مؤثری ایفا کنند.

دکتر اخلاقی تاکید کرد: سلامت مردم، به‌ویژه کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر، اولویت اصلی نظام سلامت است و با همکاری مردم، رسانه‌ها، مدارس و دستگاه‌های اجرایی می‌توان این دوره از افزایش بیماری‌های تنفسی را با کمترین عارضه و اختلال پشت سر گذاشت.