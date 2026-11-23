استاندار زنجان از استرداد بیش از ۶ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان استان در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: میزان استرداد‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید محسن صادقی گفت: به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تقویت جریان نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی استان، استرداد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از صادرات و سایر استرداد‌های مالیاتی با جدیت و اهتمام ویژه در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تسریع در فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به‌ویژه برای صادرکنندگان، نقش مؤثری در بازگشت سریع‌تر منابع مالی به چرخه تولید و فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از توسعه صادرات دارد.

استاندار زنجان گفت: بر اساس آمار عملکرد هشت‌ماهه اداره کل امور مالیاتی استان زنجان، مجموع استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۵ به بیش از ۶ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال رسیده؛ در حالیکه رقم استرداد در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان با رشد ۱۵۳ درصدی از حدود یک‌هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال به بیش از سه هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال و استرداد به سایر اشخاص حقوقی با رشد ۱۴۷ درصدی از حدود یک‌هزار و سه میلیارد ریال به بیش از ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

صادقی گفت: این عملکرد بیانگر توجه ویژه به حمایت از فعالان اقتصادی، تسهیل فرآیند‌های مالیاتی و کمک به تأمین نقدینگی و رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان است.