خیابان ها و میادین کهگیلویه و بویراحمد شاهد طنین‌انداز شدن نوای «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بود؛ شبی دیگر از اراده پولادین مردمی که با تاسی از مکتب عاشورا، در آغاز دهمین ماه قیام و خون‌خواهی قائد شهید امت، بر عهد خود با انقلاب پای فشردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خیابان ها و میادین کهگیلویه و بویراحمد شاهد طنین‌انداز شدن نوای «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بود؛ شبی دیگر از اراده پولادین مردمی که با تاسی از مکتب عاشورا، در آغاز دهمین ماه قیام و خون‌خواهی قائد شهید امت، بر عهد خود با انقلاب پای فشردند.