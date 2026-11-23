به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسعود بیات‌منش در جلسه بررسی و پیگیری ایجاد پارک لجستیک کشاورزی استان با اشاره به تصویب انتخاب استان زنجان به‌عنوان یکی از پهنه‌های مستعد ایجاد پارک لجستیک در سند آمایش مراکز لجستیک کشور، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط برای فراهم‌سازی زمینه ایجاد این مرکز تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان، ایجاد پارک لجستیک کشاورزی را اقدامی مؤثر در ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع محصولات، رفع مشکلات بازاریابی و تسهیل دسترسی کشاورزان به بازار‌های مصرف دانست و افزود: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی می‌تواند زمینه‌ساز رونق صنایع تبدیلی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان باشد.