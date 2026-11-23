اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد، از تداوم پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان از سوم تا ششم آذر خبر داد و نسبت به ناسالم شدن هوا برای گروه‌های حساس و احتمال تشدید آلودگی برای همه گروه‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، از سه‌شنبه سوم تا جمعه ششم آذر، به‌دلیل تداوم سکون و پایداری جو و کاهش سرعت وزش باد در سطح زمین و لایه میانی جو، غلظت آلاینده‌های جوی افزایش و کیفیت هوا به‌ویژه در ساعات پایانی شب و نیمه نخست روز کاهش می‌یابد.

این شرایط مناطق مرکزی و صنعتی استان، به‌ویژه کلان‌شهر اصفهان و شهر‌های خمینی‌شهر، برخوار، لنجان، فلاورجان، کبوترآباد، شاهین‌شهر و میمه، نجف‌آباد، مبارکه و کاشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هواشناسی اصفهان با اشاره به احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا تا وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد: در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌های ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی تا وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها نیز وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان برای کاهش آثار این شرایط، به شهروندان توصیه کرده است از تردد غیرضروری با خودرو‌های شخصی خودداری و از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

مدیریت مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت واحد‌های صنعتی آلاینده و خودداری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان و بقایای کشاورزی از دیگر توصیه‌های هواشناسی به دستگاه‌های مسئول است.

همچنین به سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی توصیه شده است از حضور غیرضروری در فضای باز و انجام فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های باز خودداری کنند.

هواشناسی اصفهان بر پایش مستمر شاخص آلودگی هوا از سوی دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ سلامت شهروندان تأکید کرده است.