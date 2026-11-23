یادداشت رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران درباره برنامه ساماندهی استان‌های تهران و البرز، بر ضرورت کنترل گسترش شهری، انتقال هدفمند فعالیت‌های صنعتی، تأمین مسکن و توجه به پیامد‌های اجتماعی تصمیمات توسعه‌ای تأکید دارد.

ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز

ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حسین ایمانی جاجرمی، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف برنامه ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز پرداخت.

این برنامه که هشتم مهر ۱۴۰۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده، با هدف کاهش فشار جمعیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی بر این دو استان تدوین شده است.

ایمانی جاجرمی در این یادداشت، با استفاده از رویکردهای جامعه‌شناختی، مفاد مصوبه دولت و پیامدهای احتمالی اجرای آن را بررسی کرده است.

بر اساس این تحلیل، افزایش جمعیت، گسترش فعالیت‌های صنعتی و فشار بر منابع طبیعی، تهران و البرز را با محدودیت‌های جدی زیرساختی و محیطی مواجه کرده است.

در چارچوب سیاست جدید، کنترل توسعه فراتر از ظرفیت طرح‌های شهری و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین ایجاد شهرک‌های صنعتی و شهرهای جدید برای دوره‌ای سه‌ساله با محدودیت مواجه می‌شود.

انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به مناطق دارای ظرفیت مناسب‌تر، از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این برنامه است.

در بخش مسکن نیز توسعه ظرفیت‌های درونی شهرها و استفاده از اراضی میان‌افزا به‌عنوان رویکرد جایگزین گسترش افقی سکونتگاه‌ها مطرح شده است.

مدیریت مصرف آب و انرژی در بخش‌های ساختمانی، کشاورزی و فضای سبز و تقویت حمل‌ونقل عمومی منطقه‌ای نیز در شمار اهداف این مصوبه قرار دارد.

این پژوهشگر اجتماعی در بررسی پیامدهای اقتصادی برنامه، به دغدغه صاحبان صنایع درباره هزینه‌های جابه‌جایی، تأمین زیرساخت‌ها و حفظ نیروی انسانی اشاره می‌کند.

از نگاه وی، انتقال فعالیت‌های صنعتی بدون پیش‌بینی شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مقصد، ممکن است مشکلات تازه‌ای برای این مناطق ایجاد کند.

در بخش مسکن نیز این پرسش مطرح است که آیا ظرفیت سکونتگاه‌های موجود می‌تواند پاسخگوی نیاز خانوارها، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد باشد؟

همچنین افزایش تراکم ساختمانی در محدوده‌های شهری، در صورت بی‌توجهی به خدمات عمومی و کیفیت زندگی، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدید شود.

حفاظت از اراضی کشاورزی و کنترل گسترش محدوده روستاها نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این یادداشت است.

با این حال، تأکید شده است که محدودیت توسعه روستایی باید با برنامه‌ریزی برای اشتغال، زیرساخت‌ها و تقویت اقتصاد محلی همراه باشد.

در بخش مدیریت شهری، کاهش وابستگی شهرداری‌ها به درآمد حاصل از فروش تراکم، مستلزم اصلاح نظام درآمدی و پیش‌بینی منابع مالی پایدار است.

ایمانی جاجرمی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار مدیریت یکپارچه برای تهران و البرز تأکید کرده است.

به اعتقاد وی، پیوستگی عملکردی این دو استان در حوزه‌های سکونت، اشتغال، حمل‌ونقل، بازار مسکن و منابع طبیعی، مدیریت هماهنگ منطقه‌ای را ضروری می‌کند.

تدوین لایحه نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری نیز در همین راستا در مصوبه دولت پیش‌بینی شده است.

این یادداشت در بخش دیگری، موضوع مشارکت شهروندان، تشکل‌های محلی و گروه‌های اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری را مورد توجه قرار می‌دهد.

بر این اساس، اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات دولت به‌تنهایی کافی نیست و گروه‌های متأثر باید در تعیین اولویت‌ها، طراحی راهکارها و نظارت بر اجرا نیز نقش داشته باشند.

همچنین جابه‌جایی صنایع می‌تواند بر اشتغال کارگران، وضعیت معیشت خانواده‌ها و روابط اجتماعی ساکنان مناطق مقصد تأثیر بگذارد.

نویسنده تأکید می‌کند که پیامدهای مطرح‌شده در این یادداشت، بر پایه تحلیل سند سیاستی و فرضیه‌های اولیه است و برای اثبات آنها به مطالعات میدانی و گفت‌وگو با گروه‌های متأثر نیاز است.

در مجموع، موفقیت برنامه ساماندهی تهران و البرز به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تأمین منابع مالی، مدیریت یکپارچه منطقه‌ای و توجه هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی وابسته است.