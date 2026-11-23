فرمانده سپاه عاشورا در مراسم بزرگداشت مادران شهدای هشت سال دفاع مقدس به مناسبت سالروز وفات‌ اُم البنین (سلام الله علیها) گفت: مادران شهدا برای تقدیم فرزندان خود به اسلام انتخاب شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار اصغر عباسقلی زاده با اشاره به صبوری و فداکاری مادران شهدا افزود: خوشا به حال شما مادران شهدا که در میان نعمت شهدا غرق هستید و ما در حسرت آن هستیم.

وی با بیان اینکه شهادت مقام والایی است چنانچه امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) وقتی از زبان پیامبر شنیدند که شهید خواهند شد مسرور شدند و زمانی که ضربت خوردند فرمودند به خدای کعبه که رستگار شدم.

سردار عباسقلی زاده اظهار کرد: شهادت نصیب هرکسی نمی‌شود شما انتخاب شده‌اید و فرزندان خود را تقدیم اسلام کرده‌اید چراکه مقام شهدا به کسی غیر از انبیا و اولیا به کسی نداده شده است.

فرمانده سپاه عاشورا ادامه داد: خداوند با انبیا و اولیا هم معامله نکرده است غیر از شهدا که در قرآن نیز به آن یادآور شده است که شهدا زنده هستند و نزد ما روزی می‌خورند.

سردار عباسقلی زاده خطاب به مادران شهدا با بیان اینکه شهدای شما به شهدای کربلا پیوستند گفت: نیرو‌های مسلح را دعا کنید تا اقتدار و عظمت ایران اسلامی همچنان پایدار باشد و همچنان ادامه دهنده راه شهدا باشیم که همان راه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) است.