به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، امروز در مراسمی با حضور خانم ندا نظامی، معاون امور بانوان و خانواده استانداری کرمان ضمن عیادت وبازدید ازخانواده معظم شهدا از خانم فضه شفیعی کوهپایه، مادر شهید والامقام محمدجواد مظهری‌صفات، و سرکار خانم فاطمه مظهری‌صفات، خواهر شهید و همسر شهید والامقام فرهاد حسنی سعدی تجلیل شد.

در این دیدار، درباره نقش بی‌بدیل مادران در دوران دفاع مقدس و صبر و استقامت آنان در روز‌های سخت جنگ گفت‌و‌گو شد؛ مادرانی که با دلی آکنده از عشق، فرزندان خود را راهی جبهه‌ها کردند و پس از شهادت آنان، سال‌ها بار سنگین داغ و دوری را بر دوش کشیدند.

شهید محمدجواد مظهری‌صفات، متولد سال ۱۳۴۷و در سال ۱۳۶۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

همچنین شهید فرهاد حسنی سعدی، متولد سال ۱۳۴۴و در سال ۱۳۶۳ به مقام شهادت رسید.